Det opplyste lederen for Føderasjonsrådet Valentina Matvijenko da hun mandag møtte hun den tidligere spionsiktede russeren i Moskva.

– Advokaten planlegger nå et søksmål etter den moralske og materielle skaden du ble påført, og det vil bli gjort så snart politiet i Norge har gjort seg ferdig med saken, sa Matvijenko i møtet med Botsjkarov.

– Vi kan ikke bare tilgi Norge, sa Føderasjonsrådets leder ifølge en uttalelse på rådets hjemmeside.

Russeren selv tror at norsk sikkerhetspoliti hadde planlagt å ta ham.

Ketil Blom Haugstulen

Spionsiktet vil ha erstatning for en måned i fengsel

Botsjkarov, som er IT-spesialist i det russiske Føderasjonsrådet, ble arrestert 21. september på Gardermoen.

Han ble mistenkt for spionasje etter å ha deltatt på et dataseminar på Stortinget i regi av europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Han satt varetektsfengselet i Oslo frem til fredag 19. oktober da Politiets sikkerhetstjeneste valgte ikke å anke tingrettens kjennelse.

Torsdag kom tingretten til at det ikke lenger var grunn til å holde russeren varetektsfengselet.

Fakta: DETTE ER SAKEN Den russiske statsborgeren Mikhail Botsjkarjov ble pågrepet 21. september av Politiets sikkerhetstjeneste på Gardermoen da han skulle fly til Moskva. Botsjkarjov hadde deltatt på et seminar i Stortinget, der hans adferd ble oppfattet som mistenkelig. Han er ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i den russiske Dumaen. 18. oktober kom Oslo tingrett til at PST ikke hadde lagt frem nok bevis for at det var grunn til fortsatt å varetektsfengsel russeren for mistanke om spionasje.

Dmitri Lovetsky / AP

– Bare en provokasjon

– Alle som driver med denne typen provokasjoner bør forstå at det ikke vil skje utstraffet, sa Matvijenko mandag.

– Det er mulig å gjøre feil. Men her var det ikke en eneste liten grunn til arrestasjonen, sa Føderasjonsrådets leder og gratulerte sin medarbeider med å være tilbake i Moskva.

– Vi skjønte straks at det var en provokasjon eller bare nok en falsk nyhet de hadde oppfunnet.

Selv om Føderasjonsrådet varsler søksmålet først, er det Botsjkarjov selv og hans advokat som vil fremme søksmålet. Matvijenko lover imidlertid at russiske myndigheter og ambassaden vil bistå.

Botsjkarov: – Det hele var planlagt på forhånd

I Moskva sier russeren at han rent fysisk ikke hadde noen som mulighet til å gjøre det PST anklaget ham for.

– Spesielt absurd var anklagen om at jeg ved hjelp av en laptop skulle ha gjort research av et Wifi-nettverk. Men rent fysisk så hadde jeg ikke noe mulighet til det, sa russeren.

– Mest sannsynlig var det hele planlagt på forhånd, sa Botsjkarov ifølge Interfax.

Han la til at han «ikke ble dårlig behandlet i Norge», men savnet en beklagelse fra politiet.

– Politiet kom ikke med noen unnskyldning. En sikkerhetsvakt kom og sa at je hadde en halvtime på å forlate politicellen med mine ting, sa Botsjkarov.

Søksmål kan gi innsyn i hva russeren egentlig gjorde

Et erstatningssøksmål fra russisk side betyr at Politiets sikkerhetstjeneste blir nødt til å forklare hvorfor russeren ble arrestert.

I de to første kjennelsene fra Oslo tingrett da varetektsfengslingen ble opprettholdt, kom dommeren til at det var grunn til å mistenke russeren for spionasje. Begrunnelsen var at russeren skal ha samlet inn informasjon om Stortingets datasystem.

Nesten alle faktaopplysningene i saken har imidlertid vært hemmeligstemplet.