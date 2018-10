Et opptak sendt på TV-stasjonen Sky TG24 viser at rulletrappen brått skyter fart, og at personene i trappen faller over ende. Folk i rulletrappen ved siden av forsøker å trekke dem i sikkerhet.

BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l — BNO News (@BNONews) October 23, 2018

Lokale myndigheter oppgir antallet skadede til 20, de fleste av dem russere som var i byen for å se mesterligakampen mellom CSKA Moskva og Roma.

Ulykken skjedde på T-banestasjonen Repubblica sentralt i byen.