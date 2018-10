Kristersson har søndag møtt Riksdagens talmann Andreas Norlén, og holdt etterpå en pressekonferanse.

Der sa han at han har gitt opp å danne regjering i Sverige på nåværende tidspunkt.

Han viste til at hans forsøk på å danne en regjering som bygger på den borgerlige Alliansen og ledes av Kristersson og Moderaterna og som kan tolereres av Riksdagen, ikke har ført fram.

– Jeg har i dag meddelt talmannen at forutsetningene i dag ikke er til stede for å oppfylle disse kravene, sa Kristersson.

Puslespill

Kristersson redegjorde søndag for hvordan han har forsøkt å få på plass en regjering med så mye borgerlig politikk som mulig.

Det har i prosessen blitt klart at verken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet ville støtte en borgerlig regjering.

Samtidig sa Centerpartiet og Liberalerna klart nei til en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna som var avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Kristersson har også lansert en 3-2-1-løsning, hvor enten tre, to eller bare ett parti fra Alliansen sitter i regjeringen.

– Kristdemokraterna er rede til å akseptere alle disse løsningene, mens Centern og Liberalerna sier nei til samtlige av disse løsningene, konstaterer Kristersson.

Inviterer partilederne for nye runder

Like etter at Kristersson hadde erkjent nederlaget, fulgte talmann Andreas Norlén opp med sin pressekonferanse. Talmann er leder for Riksdagen, og har en lignende rolle som det stortingspresidenten har i Norge. Det er nå opp til han hva som blir neste skritt

– Jeg har besluttet å invitere de øvrige partilederne til en ny talmannrunde i morgen, for å holde videre samtaler, sa han ifølge svenske Expressen.

Under disse samtalene skal det blant annet diskuteres hvem de ulike partilederne mener bør få det neste sonderingsoppdraget.

– Ambisjonen min er at denne prosessen verken skal bli påtvunget eller forsinket, fortsatte Norlén.

Socialdemokraterna ble Sveriges klart største parti under høstens valg og har de fire siste årene sittet i regjering sammen med Miljöpartiet.

Dermed fikk Norlén også spørsmål om hvorfor han ikke allerede nå gir sonderingsoppdraget videre til Socialdemokraternas leder Stefan Löfven.

– Jeg er en litt firkantet jurist som liker å holde på formene. Vi skal ha en ny talmannsrunde, samråde med partilederne. Det er den modellen vår svenske form for regjeringsdannelse bygger på, svarte han.

Avviste forslag om regjering

Kristersson forsøkte å danne regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna. Det ble lansert som en mulig løsning på det fastlåste regjeringsspørsmålet. Det ble ikke tatt godt imot fra partier regjeringen måtte ha fått støtte fra.

Liberalernas leder Jan Björklund avviste ideen i en kronikk i Aftonbladet lørdag, og senere samme dag sa også Centerpartiets partileder Annie Lööf klart nei.

– Centerpartiet sier nei til en allianseregjering bestående av færre enn fire partier. Vi vil fortsette å forhandle over blokkgrensene, sa hun, og oppfordret Moderaterna til å trekke tilbake forslaget.

– Vi sier nei fordi vi mener en regjering må være bredere. En regjering slik det er foreslått vil også trenge aktiv støtte fra Sverigedemokraterna for å kunne slippes fram, sa Centerpartiets leder.

Søndag ble det også klart at en samarbeidsregjering mellom Moderaterna og Socialdemokratarna heller ikke er aktuelt for Kristersson.

– Samlingsregjeringer synes jeg man skal spare til man er i krig eller nasjonal krise, sa Kristersson på pressekonferansen, ifølge SVT.