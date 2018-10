Rådyr USA-valgkamp. Politikere bruker milliarder på skittkasting.

På kornete svart bakgrunn står ordene «File Request» – arkivinnsyn – og «Confidential Briefing» – gradert orientering. Inn blinker et uskarpt svart-hvitt fotografi av en mørkhudet ung mann. En dyp mannsstemme sier: «Ammar Campa-Najjar jobber for å infiltrere Kongressen.»

1. Anklagen om bånd til terrorister

Slik åpner en av de mest kontroversielle politiske reklamene i årets amerikanske valgkamp. Duncan Hunter, en republikansk kongressmann fra California, står bak. Han må selv snart møte i retten for å forsvare seg mot anklager om å ha brukt penger fra valgkampkassen på seg selv, kona og fem elskerinner.

I valgkampanjen er han derimot på offensiven. Der beskylder han både i velgerbrev og i reklamefilmer motkandidaten for å være en sikkerhetsrisiko med bånd til terrorister.

Her kan du se filmen:

– Utilslørte fordommer

Påstanden om bånd til terrorister bygger først og fremst på at bestefaren, som døde 16 år før Campa-Najjar ble født, var med på planleggingen av München-terroren i 1972.

The Washington Posts faktasjekkere mener reklamefilmen «utilslørt bruker antimuslimske fordommer for å skremme californiere». Avisen sier alle påstandene i klippet er enten «gale, villedende eller helt uten grunnlag».

Som 70.000 luksusbiler

Aldri før har en amerikansk valgkamp utenom presidentoppgjørene kostet så mye penger som i år. Kandidatene til USAs kongress og deres støttespillere bruker svimlende 5190 millioner dollar – tilsvarende 43 milliarder kroner.

Som en illustrasjon kunne man i USA kjøpt 70.000 biler av typen Cadillac Escalade, en luksus-SUV, for pengene. Beløpet er 45 prosent høyere enn for bare to år siden.

Omtrent en femtedel av pengene går med til å lage og vise politisk reklame som rakker ned på rivaler. Årets thrillervalg står ikke tilbake for noen tidligere valgkampanjer i omfanget av angrep på motstandere.

Her er fire eksempler – i tillegg til Hunters utfall mot Ammar Campa-Najarr:

2. Klistrer rival til overgrepsanklaget

Tim Kaine, visepresidentkandidat for Hillary Clinton, ble lenge angrepet av sin republikanske motkandidat til Senatet, Corey Stewart. Til slutt slo han tilbake. I filmen «Eliminate» påstås det at Stewart i fjor droppet å være med i den lokale kampen mot opiodmisbruk for heller å drive valgkamp for den omstridte politikeren Roy Moore i Alabama.

Moore, som ble anklaget for overgrep mot ungjenter, fremstilles for sin del som om han er imot kvinnelig stemmerett og for slaveri. Filmen gir inntrykk av at Stewart er enig i dette og synes at disse sakene er viktigere enn opioidepidemien.

Problemet med påstanden er blant annet at vedtaket om bevilgning til kampen mot opiodmisbruk ble utsatt til et senere møte der Stewart deltok og stemte for pengestøtten.

Her kan du se filmen:

3. – Gud velsigne Irak

Nord i delstaten New York stiller Antonio Delgado, en svart demokrat, opp i valget. En rekke reklamefilmer fra republikanske grupper har angrepet ham. I klippene presenteres Harvard-juristen oftest som «storbyrapper» ikledd hettejakke.

I en snutt er det bilde av de brennende tårnene på Manhattan 11. september med teksten «Gud velsigne Irak» – en strofe tatt fullstendig ut av sammenheng – og med en påstand om at kandidaten snakker ned betydningen av terrorangrepet på USA.

Her kan du se filmen:

4. – Hyklersk horekunde

I New Jersey har kandidat Bob Hugin, republikaner, gjenopplivet gamle anklager mot demokraten Bob Menendez. Han ble i 2012 beskyldt for å hyre – til dels mindreårige – prostituerte på ferie i Karibia.

I filmen snakker Menendez om å tro på kvinner, og han stemples som en hykler. Det filmen hopper bukk over, er at anklagene aldri ble bevist. Flere kvinner som skal ha utpekt ham som horekunde, har senere sagt til politiet at de fikk betalt for å fremsette påstandene mot ham.

5. Burde jult Trump?

Den intense duellen i Texas mellom den republikanske senator Ted Cruz og demokraten Beto O’Rourke ligger an til å koste godt over 100 millioner dollar. O’Rourke har først den siste tiden, fulgt av svakere målinger, begynt å angripe Cruz ved å si i sine reklamer at han «selger paranoia og frykt». Han har også plukket opp Trumps tidligere kallenavn på Cruz: «Lyvende Ted».

En utenforstående aksjonsgruppe går imidlertid lenger og antyder i en av sine angrepsfilmer at Cruz er en feiging siden han ikke har jult opp president Trump etter fornærmelser mot Cruz’ ektefelle og far.

