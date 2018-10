Skattetriks kan ha snytt fem land for 520 milliarder kroner. Norge også rammet.

Det er det tyske gravenettverket Correctiv som står bak avsløringen sammen med 18 europeiske mediepartnere. Dataene som nå blir publisert, baserer seg på lekkede dokumenter Correctiv har fått av en varsler.

– Det dreier seg om den største skattesvindelen i Europas historie, sier Christoph Spengel, en skatterettsprofessor som har sett på rettsdokumentene, ifølge den tyske avisen Die Zeit.

Gjennom et avansert system har investorer og banker fått betalt ut refusjoner for angivelig skatt på utbytte på aksjer i perioden 2012 til 2015. Omfanget for Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia og Danmark skal være 520 milliarder norske kroner i perioden, ifølge Danmarks Radio.

Ifølge SVT handler saken ikke om å minimere sin egen skatt, men om å få utbetalt skattepenger man aldri har betalt inn.

Oppdaget også i Norge

Pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skattedirektoratet bekrefter at norske skattemyndigheter har avdekket samme type svindel i Norge.

– Vi har tidligere stoppet forsøk på å få urettmessig skatterefusjon av kildeskatt på ca. 350 millioner kroner på bakgrunn av omtale av en slik sak i Danmark. Dette gjaldt skatteåret 2015, opplyser Jebsen.

I 2016, da danske medier skrev om «danmarkshistoriens største skattetyveri», sjekket Skattedirektoratet for tilsvarende saker i Norge. Det ble da avdekket ett tilfelle av svindel i 2013 på 580.000 kroner, og ti andre tilfeller av svindelforsøk i 2015 som ble stanset, går det frem av nettsidene til Skattedirektoratet.

Skattejukset har ifølge direktoratet foregått ved at aktører fremmer urettmessige krav om refusjon basert på falske dokumenter, via selskaper som har spesialisert seg på å søke refusjon på vegne av kunder (såkalte reclaimselskaper). Svindelforsøkene består i at kravet er grunnløst og at dokumentasjonen for å få refusjon er falsk.

Fikk tilbakebetalt flere ganger

I de groveste tilfellene skal samme skatt ha blitt betalt tilbake opptil ti ganger, ifølge Danmarks Radio. De mindre grove tilfellene handler om å unndra skatt, som det ifølge dokumenter sto oppført som betalt.

Skatteunndragelsen skal systematisk ha blitt utført av internasjonale storbanker siden 2001, ifølge mediene.

Ifølge SVT har Sverige gått glipp av minst 64 milliarder svenske kroner og Tyskland minst 45,8 milliarder kroner.

Tapet i Danmark er ifølge avisen Politiken 16 milliarder norske kroner.

Det er ikke blitt beregnet hva det angivelige skattetapet skal være i Norge for den samme perioden.

Fakta: Oversikt over hva landene har blitt svindlet for Danmark: 16,1 milliarder

Tyskland: 301,1 milliarder

Belgia: 1,9 milliarder

Frankrike: 161,4 milliarder

Italia: 43,2 milliarder

Totalt: Omtrent 520 milliarder Kilde: Danmarks Radio, omregnet til norske kroner. Valuta regnet i overføring.

«Organisert setup»

Flere fagfolk er enige om at det er snakk om bevisst skattesvindel.

– Avsløringene bekrefter vårt bilde av et organisert system, sier Steen Bechman Jacobsen fra Skattestyrelsen, det danske skattedirektoratet, til Politiken.

– Det er snakk om kompleks kriminalitet på aller høyeste nivå med betydelige internasjonale dimensjoner», sier statsadvokat Morten Niels Jacobsen til Danmarks Radio.

– Stakk sugerøret i statskassen

Professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Aarhus, Peter Løchte, mener det hele er svært innlysende.

–Skatt som kun er innbetalt en gang kan ikke kreves tilbakebetalte to eller flere ganger, sier han.

Niels Winther-Sørensen, tidligere professor i skatterett, er enig.

– De har stukket sugerøret ned i statskassen. En ting er å hjelpe folk med å spare penger i skatt, men her handler det om å hive penger opp fra statskassen, og det har de visst, sier han. Han har gjennomgått en del av dokumentene, melder Politiken.

Ifølge Skattedirektoratet i Norge ble kontrollen med slike saker skjerpet i 2016, gjennom større grad av kryssjekking av hva slags skatter som er betalt.

Det norske systemet er annerledes enn det danske, ved at Skatteetaten har et eget aksjeeiersystem der alle kildeskattetrekk blir rapportert inn. Det betyr kontrollørene i etaten kan sjekke at refusjonssøkerne faktisk har blitt trukket kildeskatt og hvor mye som er trukket i kildeskatt. De kan også se hvilken skattesats som er brukt.

En av hovedmennen bak

Sanjay Shah regnes som hovedmannen bak skattesvindelen i Danmark.

Shah har erkjent at han har vært med på å få ut 9 milliarder danske kroner fra den danske statskassen, men hevder at han kun har utnyttet et hull i loven, ifølge Politiken.

Sanjay Shah har blant annet plassert pengene sine i luksuseiendommer i Dubai, hvor han bor med sin familie.

Han vil ikke forlate Dubai i frykt for å bli anholdt, skriver avisen.

Shah blir etterforsket i både Danmark, Storbritannia og Tyskland.

180 000 lekkede dokumenter

Cumex-filene består av rundt 180.000 lekkede dokumenter.

Papirene kommer blant annet fra banker, finansvirksomheter og advokatfirmaer, men også fra etterforskningsmateriale fra tysk politi.

Materialet har i over ett år vært gransket av nærmere 40 journalister fra flere enn 19 medieredaksjoner i 12 land. Begrebet «CumEx» henviser til at aksjene handles med utbytte (cum) og uten utbytte (ex).

Det er den tyske redaksjonenen og journalistnettverket Correctiv som først fikk saken.