EU og Storbritannia nekter for brexitpanikk

– Her i Europa blir vi aldri enige før i siste øyeblikk. Så det er ingen grunn til å overdramatisere dette. Vi har fortsatt tid, sa Spanias utenriksminister Josep Borell på vei inn til EUs utenriksministermøte i Luxembourg mandag.

Søndagens mislykkede brexitforhandlinger i Brussel var den store snakkisen da ministrene ankom møtet. Men de europeiske toppdiplomatene var samkjørte i sitt budskap til pressen.

– Ok, vi hadde vel håpet på en avtale i går kveld. Det gikk ikke. Men det er ingen grunn til panikk. Vi har fortsatt tid, sa Slovakias Miroslav Lajcak.

– Selv om tida er knapp, mener vi fortsatt at det er mulig å nå fram til en avtale, istemte Tysklands Heiko Maas.

Vanskelig fase

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt – som nylig ble kraftig irettesatt av europeiske kollegaer for å ha sammenlignet EUs forhandlingsstrategi med Sovjetunionens oppførsel – var også på plass på møtet.

Ifølge Hunt er det åpenbart at samtalene er kommet inn i en vanskelig fase.

– Men det var hele tida klart at et slikt øyeblikk ville komme. Vi må ikke glemme at det er gjort store framskritt allerede. Ett eller to veldig vanskelige spørsmål gjenstår, men jeg mener fortsatt at vi kan komme i mål, sa Hunt.

– Med godvilje hos alle parter kan vi komme dit, forsikret han.

Stans i forhandlingene

Forhandlingskrisen oppsto søndag kveld etter et hastemøte ansikt til ansikt mellom EUs forhandlingsleder Michel Barnier og Storbritannias brexitminister Dominic Raab.

Nyheten om møtet fikk ryktene til å svirre i Brussel om at et avtaleforslag kunne være i boks. Men da møtet var over, ble det klart at de to ikke hadde klart å komme til enighet.

I stedet er det nå full stans i forhandlingene fram til EUs toppmøte onsdag. Der skal stats- og regjeringssjefene i EUs gjenværende medlemsland forsøke å bli enige om veien videre etter søndagens kollaps.

Tror ikke på gjennombrudd

Situasjonen betyr at håpet i praksis er ute om et gjennombrudd på toppmøtet, konstaterte den spanske utenriksministeren på vei inn til mandagens møte i Luxembourg.

– Det kommer garantert ikke til å dukke om noen mirakuløse løsninger der og da. Vi må nok vente, sa Borell.

– Men denne uka er ikke enden på visa. Vi kommer til å fortsette forhandlingene. Og jeg har vanskelig for å forestille meg at vi ikke skal bli enige om en avtale til slutt.

Ifølge Maltas utenriksminister Carmelo Abela må forhandlerne simpelthen prøve enda hardere. Enighet er i alles interesse, fastholdt han.

– Brexit er en tap-tap-situasjon. Men vi må gjøre vårt ytterste for å sikre at tapet ikke blir 100 prosent.

Politisk press

Bakteppet er en situasjon der statsminister Theresa May og hennes konservative regjering er kommet under et voldsomt politisk press på hjemmebane i Storbritannia.

Går statsministeren for langt i å bøye seg for EUs krav, risikerer hun opprør mot avtalen i Parlamentet, der både konservative brexitforkjempere og nordirske unionister nå mobiliserer mot regjeringen.