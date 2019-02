Denne uken offentliggjorde USAs Nasjonale institutt for miljøinformasjon en ny oppdatering av Verdens magnetiske modell (WMM), som også ble referert i russiske medier. Denne modellen brukes i navigering av blant annet fly og skip for å korrigere for at den magnetiske polen avviker fra den geografiske nordpolen. WMM brukes også i mobiltelefoner.

Vanligvis kommer det en slik oppdatering hvert femte år, men denne gangen kom den lenge før tiden. Årsaken er at den magnetiske polen beveger seg i stadig større fart fra Canada og mot Sibir. Fra 1970 og frem til i dag har hastigheten økt fra 8 kilometer til 55 kilometer i året.

– Det magnetiske polpunktet driver stadig raskere i retning av Sibir, men hvorfor det skjer, vet vi ikke, forteller Alv Egeland, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Anton Golubev, Reuters / NTB scanpix

Hvordan oppstår jordmagnetismen?

Jordmagnetismen skyldes flere forhold:

Den viktigste kilden er intense, elektriske strømmer i jordens indre. Flytende jern og andre metaller som har høy ledningsevne, er i bevegelse på grunn av jordrotasjonen. Da oppstår det et magnetfelt.

Magnetisering i jordskorpen.

Solvinden påvirker også magnetfeltet.

Wikipedia

Farten øker

– De elektriske strømmene har endret seg, og derfor flytter det magnetiske polpunktet seg. Farten har økt enormt. Hvorfor strømmene endrer seg, vet vi ikke, påpeker Egeland.

Briten James Clark Ross var den første som fant det magnetiske polpunktet i 1831.

Da Roald Amundsen reiste med «Gjøa» gjennom Nordvestpassasjen i perioden 1903 til 1906, dro han ut med et hundespann for å lokalisere dette punktet. Punktet var imidlertid ikke der Ross hadde angitt det. Det hadde forflyttet seg. Først etter tre ukers leting fant Amundsen punktet.

NASA/Reuters/NTB scanpix

Amundsen var først

Amundsen var den første som dokumenterte at magnetiske poler flytter seg, men han klarte ikke å beregne farten. Når eksperter har sett på hans målinger senere, har de funnet ut at polen den gangen beveget seg med en fart på 7 kilometer i året.

Fra 1904 til 2001 har punktet forflyttet seg 1100 kilometer, og hastigheten øker hele tiden. Nå er den altså oppe i 55 kilometer i året.

Bjørge, Stein

Nordlyset flytter etter

Når jordens magnetfelt endrer seg, vil det også påvirke nordlyset. Nordlys er et fenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Solen mot Jorden. Partiklene skaper intense elektriske strømmer i en øvre delen av atmosfæren.

Nordlyspartiklene styres av jordens magnetiske felt. Når den magnetiske polen flytter seg, vil også nordlyset bevege seg.

– Magnetfeltet er veiviseren som angir hvor nordlyset kommer, sier Egeland.

Tidligere i Kina, om noen år i Sør-Norge?

For et par tusen år siden skal det ha vært observert nordlys i Kina, men det har man ikke nå.

– Mange mener at endringen i magnetfeltet som vi observerer – og endringen i magnetismens intensitet – vil gjøre at vi kan få mye sterkere nordlys i Sør-Norge i fremtiden, forteller Egeland.

Årsaken er at det magnetiske polpunktets forflytning – og at intensiteten av feltet avtar – gjør at det kommer nærmere Norge, og dermed vil nordlyset også forflytte seg.

Hvis det skjer, vil man få langt mindre nordlys i Nord-Norge.

– Maksimal forekomst vil da bli i Sør-Norge, men man vil fortsette se noe nordlys i Nord-Norge, fremholder Egeland.

Nordlyset kommer inn over et belte på rundt 1000 kilometer, og en svært sjelden gang kan man i dag se nordlyset så langt sør som i Italia.

Vil du lese flere artikler fra Russland?