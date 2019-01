Mnuchin: – Trump møter Kinas visestatsminister til handelssamtale

Finansminister Steven Mnuchin sier Trump skal møte den kinesiske handelsutsendingen denne uken. Visestatsminister Liu He leder en delegasjon på 30 tjenestemenn til Washington. Målet med samtalene er å komme frem til en avtale innen 1. mars for å unngå en kraftig økning av amerikansk toll og importavgifter.

Det er under en uke siden USAs handelsminister Wilbur Ross kommenterte at Washington og Beijing er milevis unna enighet om en handelsavtale, tross mye forberedende arbeid før møtet.

Finansminister Mnuchin sier nå at han forventer «betydelig fremgang i disse møtene». Han sier håndheving av en eventuell avtale, beskyttelse av amerikansk opphavsrett og en slutt på Kinas politikk som pålegger investorer å opprette såkalte joint venture-selskaper er «tre av de viktigste sakene på dagsordenen».

– Vi vil være sikre på at når vi får en avtale, så er det en avtale som vil bli håndhevet, og det har kineserne gitt uttrykk for at de forstår, sier Mnuchin.

President Trump møtte sin kinesiske kollega Xi Jinping i forbindelse med G20-møtet i Buenos Aires i desember. Der ble de to lederne enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen der USA og Kina har pålagt hverandre nye tollavgifter. Pausen skulle brukes til å forhandle frem en ny handelsavtale. Trump har særlig sett seg lei på at USA går med underskudd – og dermed i hans øya taper – i utenrikshandelen med Kina.

