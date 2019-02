Én ting er viktigere enn alt annet for demokratiske velgere når de nå begynner å snuse på 2020-kandidatene: Å finne noen som kan få Donald Trump ut av Det hvite hus.

Men i partiet er det hissig debatt om hvilken strategi som bør velges for å nå dette målet. Demokrater fra de mer konservative delene av USA frykter at noen av kandidatene trekker partiet for langt til venstre. Andre mener at det er Trump-metoden som er vinneroppskriften.