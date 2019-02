Marokko trekker seg fra Saudi-Arabias krig i Jemen

Marokko kommer heller ikke til å delta i koalisjonens møter på ministernivå, opplyser en talsperson for Marokkos regjering.

I tillegg har Marokko hentet hjem landets ambassadør fra Saudi-Arabia for konsultasjoner, opplyser en annen regjeringstalsperson.

Det foreligger ingen detaljer eller begrunnelse for beslutningen om å stanse deltakelsen i koalisjonen. Men i forrige måned sa utenriksminister Naser Bourita i et intervju med Qatar-baserte Al Jazeera at det, «på grunnlag av utviklingen» i Jemen, «har funnet sted en endring i form og deltakelse» fra Marokkos side.

Den siste tiden har verdenssamfunnet blitt stadig mer bekymret over Saudi-Arabias handlinger i Jemen, og over drapet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, en sak der flere mener kronprins Mohammed bin Salman var innblandet.

Kronprinsen var nylig på rundreise i arabiskspråklige land, men fikk ikke besøke Marokko. Ifølge en talsmann i Rabat ble det ikke funnet tid til ham på grunn av den marokkanske kongens «fulle tidsskjema».

Etter intervjuet med Bourita sendte saudiarabiske Al Arabiya en kritisk dokumentar om Vest-Sahara. Det var etter denne dokumentaren at Marokko hentet hjem sin ambassadør, ifølge en talsperson i Rabat.

Marokkos ambassadør til Saudi-Arabia, Mustapha Mansouri, har ikke svart på APs forespørsler om kommentarer.