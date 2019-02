Guvernør avviser å gå av etter rasistisk bilde

Det var fredag at et bilde fra en universitetsårbok fra 1980-tallet ble publisert. På bildet står to personer, den ene iført Ku Klux Klan-antrekk mens den andre er sminket svart i ansiktet for å ligne på en afroamerikaner.

Northam studerte medisin på det aktuelle universitetet, og fredag beklaget han at han hadde stilt opp på bildet da han var student.

Lørdag stilte han imidlertid opp på en pressekonferanse og benektet at det var ham det var bilde av. Han innrømmet derimot at han på en fest i 1984 hadde sminket seg svart i ansiktet for å etterligne Michael Jackson.

NTB Scanpix / AP Photo / Steve Helber

Northam representerer Demokratene, og både politiske motstandere og en rekke partifeller mener nå at han må trekke seg. Men det avviser han.

Det var det sterkt høyreorienterte nettstedet Big League Politics som først publiserte årbokbildet fredag. Bildet ble deretter delt av flere andre medier.