Fransk politi har pågrepet en kvinne etter brannen der minst åtte personer omkom i et boligbygg i Paris.

Påtalemyndigheten i Paris opplyser tirsdag morgen at de mistenker at en kriminell handling er bakgrunn for brannen, og at en kvinne er pågrepet.

Mange av beboerne klatret opp på taket og ut av vinduer for å unnslippe flammene.

Bygget med åtte etasjer ligger i det 16. arrondissement, et velstående boligområde i den franske hovedstaden.

AP/ NTB Scanpix.

I tillegg til de omkomne har én person fått alvorlige skader, mens 27 har lettere skader.

– Situasjonen var allerede dramatisk da brannfolkene kom til stedet, sier Clement Cognon, talsmann for brannvesenet i Paris.

Det begynte å brenne i bygget natt til tirsdag, og på morgenen brant det fortsatt i 7. og 8. etasje. Det er frykt for at antall omkomne kan stige.

Over 20 beboere måtte gå ut gjennom taket på bygningen eller ut av vinduer før de ble reddet av brannvesenet. Noen klarte å komme seg over på takene på nærliggende bygninger.