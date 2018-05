Britisk storavis: Trump-administrasjonen hyret inn spionbyrå for å sverte Obamas Iran-forhandlere

Tjenestemenn i Det hvite hus skal ha hyret inn et israelsk etterretningsbyrå for å finne kompromitterende informasjon om to tidligere amerikanske tjenestemenn som var involvert i forhandlingene om en atomavtale med Iran, ifølge den britiske avisen The Observer.

Det israelske byrået skal ha blitt kontaktet i mai i fjor for å lete etter ting som kunne bidra til å sverte Ben Rhodes og Colin Kahl. Begge var sentrale medarbeidere i Obama-administrasjonen som deltok i forhandlingene som endte opp i Iran-avtalen i 2015.

Målet med operasjonen skal ha vært å sverte selve Iran-avtalen, skriver The Observer, som henviser til anonyme kilder med kjennskap til saken. Avisen hevder å ha sett dokumenter som bekrefter kildenes påstander.

Frykter at familien ble kontaktet av spioner

Colin Kahl reagerte kraftig da han leste artikkelen på søndag. På Twitter skriver han at hans kone i fjor ble kontaktet av noen han mistenkte for å være knyttet til en etterretningstjeneste.

– Kanskje var det bare en tilfeldighet at dette skjedde samtidig som at Trump-administrasjonen skal ha forsøkt å «finne noe dritt» om meg. Men det faktum at jeg overhodet må tenke på muligheten for at familien min var et mål for folk som jobber for presidenten er nok et tegn på hvordan Trump fullstendig fornedrer USA, skriver han.

But the fact that I even have to think about the possibility that my family was targeted by people working for the President is yet another sign of the fundamental degradation of our country that Trump has produced. 10/10 — Colin Kahl (@ColinKahl) May 6, 2018

Også Jack Straw, en tidligere britisk utenriksminister, er sjokkert over hva The Observer skriver. Han retter en pekefinger mot både den amerikanske presidenten og den israelske statsministeren.

– Dette er ekstraordinære og sjokkerende anklager som illustrerer hvor desperate Trump og Benjamin Netanyahu er etter å svekke tilliten til avtalen og å undergrave dem som var involvert, sier Straw til The Observer.

Trump truer med å trekke seg fra avtalen

Donald Trump har lenge vært en motstander av atomavtalen med Iran, som han har omtalt som «en av de verste avtalene som noen gang er blitt inngått.» De siste ukene har han gitt tydelige tegn til at han ikke kommer til å fornye avtalen i år når fristen går ut 12. mai.

The #IranDeal is a catastrophe that must be stopped. Will lead to at least partial world destruction & make Iran a force like never before. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2015

Netanyahu er også en sterk motstander av avtalen. Mandag hevdet han at han kan bevise på at Iran løy under forhandlingene, og han har vært tydelig på at han er en tilhenger av at USA trekker seg ut.

Trump-administrasjonen skal ha kontaktet det israelske etterretningsbyrået dagen etter at den amerikanske presidenten besøkte Tel Aviv i mai 2017, ifølge The Observer. I løpet av besøket skal Trump ha lovet Netanyahu at Iran aldri skulle få utvikle atomvåpen.

– Ideen var at folk som jobbet for Trump skulle svekke tilliten til folk som hadde vært sentrale i å selge inn avtalen, noe som ville gjøre det lettere å trekke seg ut av den, sier en kilde til The Observer.

JIM BOURG / Reuters

Det hvite hus ønsket ikke å kommentere saken overfor The Observer. Det er uklart om etterretningsbyrået produserte en rapport som en følge av det angivelige oppdraget eller i hvilken grad Trump-administrasjonen fulgte opp saken.

Irans president advarer USA

Irans president, Hassan Rouhani, advarte i helgen amerikanerne mot å gi opp atomavtalen.

– USA vil få angre som aldri før dersom president Donald Trump gjør alvor av trusselen om å trekke landet fra atomavtalen, sa han i en TV-tale på søndag.

AP

Landet viseutenriksminister, Abbas Araghchi, fortalte Aftenposten for to uker siden at hele atomavtalen bryter sammen dersom amerikanerne trekker seg ut, selv om også Tyskland, Frankrike, Kina, Russland og EU er med på avtalen.

Dersom avtalen kollapser, er myndighetene i Iran klare til å gjøre akkurat det atomavtalen var ment å forhindre.

– Vi er forberedt på nye sanksjoner, at avtalen avsluttes og å reaktivere Irans atomprogram, sa Araghchi til Aftenposten.