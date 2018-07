Ifølge innenriksminister Gérard Collomb er omfanget av sikkerhetstiltakene eksepsjonelt.

– Vi har aldri mobilisert så mange som vi gjør denne helgen, sa han på en pressekonferanse fredag.

Det er to år siden feiringen av den franske nasjonaldagen 14. juli ble rammet av terror i Nice. Med en lastebil som våpen drepte en IS-sympatisør 86 mennesker og såret et stort antall som overvar det tradisjonelle fyrverkeriet på nasjonaldagskvelden.

Dette har fått Frankrike til å være i høyeste beredskap denne helgen.

Over 100.000 europeere har opplevd terror på nært hold siden 2015. Terrorlastebilen i Nice knuste beinet til Greg og sneiet datteren Lola (9).

Færre fester – tøffere vakthold

Sommer er byfestenes tid i Frankrike, men de mange terroraksjonene har lagt en demper på dette. Det gjelder også store fellesarrangementer der folk fra storskjerm kan følge det franske landslagets seire i fotball VM i Russland.

Søndag er det finale og dermed er det lagt opp til noe slikt som 230 store arrangementer, der det er ventet at mer enn 1 million mennesker vil følge finalen i Moskva der «Les Bleus» møter Kroatia.

Hele 110.000 politi og soldater skal sørge for sikkerheten under nasjonaldagsfeiringen 14. juli og finalen 15. juli. I tillegg er 40.000 brannmenn, som i Frankrike også har ansvaret for ambulanser utkalt, melder TV-stasjonen BMF TV.

GONZALO FUENTES / X02443

Terror, fyll og bråk

Finalen mot Kroatia spilles dagen etter den franske nasjonaldagen 14. juli. En dag som feires over hele landet, og hvor det militærparade på hovedgaten Champs- Elysées i Paris.

Det er ventet at 90.000 kommer til å se kampen på storskjerm ved Champ de Mars Parc, som er like ved Eiffeltårnet. Mer enn 4000 politifolk og soldater vil være utplassert her.

Det er ikke bare terrorister fransk politi frykter. Etter semifinalen Paris hadde politiet problemer med 20.000 fans som hadde fulgt kampen på storskjerm ved rådhuset i Paris. Flere gater i byen ble stengt.

«Les Bleus» ble verdensmester på hjemmebane i 1998, men siden har Frankrike tapt to mesterskapsfinaler (VM i 2006 og EM i 2016).