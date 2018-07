Det melder Sky News ' politiske korrespondent Beth Rigby på Twitter.

Caulfield og Bradley sitter begge i Parlamentet. De trekker seg nå fra sine posisjoner i toryenes partiapparat i protest mot statsminister Theresa Mays såkalte Chequers-kompromiss.

De hadde stillinger som ansvarlige for henholdsvis kvinne- og ungdomspolitikk i partiet, og har skrevet hvert sitt brev til May der de uttrykker misnøyde med hvilken vei brexit går.

– Dette er selvfølgelig underordnede stillinger. Men hovedpoenget er at brexit-tilhengerne kan la avgangene dryppe for å skade statsministeren. De holder helt klart tilbake de høyprofilerte statsrådsavgangene, skriver Rigby på Twitter.

Fredag inngikk den konservative britiske regjeringen et kompromiss som skulle løse brexit-floken. Det skjedde etter et tolv timer langt maratonmøte i statsministerens sommerresidens Chequers. Kompromisset innebar en myk tilnærming som skal sikre at Storbritannia beholder tilgangen til EUs indre marked.

Enigheten varte imidlertid ikke lenge, og både brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson har gått av.