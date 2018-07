– Og fredsprisen går til president Donald Trump.

Slik startet USA-ekspert, politisk analytiker og satirikeren Eirik Bergensen sitt innlegg titulert «Livet med Trump».

– Er det så usannsynlig egentlig? spurte han så retorisk ut i salen.

Under Aftenpostens utenrikskveld: «Trump - får han tre nye år», en markering av presidentens første 365 dager i Det hvite hus, beskrev Bergensen vår nye politiske virkelighet i satiriske ordelag.

Likhetene mellom Sindre Finnes og Melainia Trump

USA-eksperten stilte også spørsmålet hvor stor forskjell det egentlig er mellom norske og amerikanske politikere, spesielt etter at Trump overtok roret.

I videoen over kan man blant annet se Bergesen sammenligne USAs førstedame, Melania Trump, med Norges «førstemann», Sindre Finnes. Han mener også at både norske og amerikanske politikere ofte kan slite litt med å vise følelser for hverandre.

