Tesla-aksjen falt etter sjefens pedofilutspill mot dykker

Det var på Twitter at Musk søndag rettet kraftige beskyldninger mot grotteeksperten Vernon Unsworth. I en av meldingene blir Unsworth omtalt som «pedo-fyren». På sin offisielle Twitter-konto legger Musk til: «Jeg vedder en signert dollar på at det er sant». Kontoen har 22 millioner følgere.

Meldingene kom etter at Musks tilbud om å sende ut en miniubåt for å redde de tolv fotballguttene og deres trender fra gruven ble avfeid som et «PR-stunt» av Unsworth.

Tesla-sjefen har ikke gitt en forklaring på beskyldningen og har slettet meldingene.

Mandag falt aksjeprisen. Den er nå nede på 307,82 dollar, tilsvarende 2.602 norske kroner.