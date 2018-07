Det yrer utenfor inngangen til Tham Luang-grotten. Planen er å få guttene ut i løpet av de tre neste dagene.

I oppmarsjområdet, som er like utenfor Tham Luang-grotten i Chang Rai-provinsen helt nord i Thailand, går soldater, dykkere og frivillige om hverandre.

På det verste må de tråkke seg gjennom flere centimeter med gjørme, til tross for at det har vært forholdsvis lite regn i området de siste dagene.

Vakter står og passer på at ingen går inn mot grotteinngangen. Der står det paller med dykkertanker, og folk går frem og tilbake med nye og brukte tanker.

Lørdag fikk familiene endelig kontakt med guttene. Les hva de skrev på lappene til foreldrene her.

Tor Arne Andreassen

Forsøker å finne en vei ut

En av britene som bidro med å finne guttene i grotten, ba lørdag den lokale politikeren Chaiyon Srisamoot om å skaffe redningsvester.

Deler av strekningen ut fra der fotballaget er strandet, trenger man ikke å dykke. Men det er så dypt at man bør ha redningsvest, sa den britiske grotteeksperten til politikeren.

– Disse britene kommer til meg når de trenger noe, for jeg styrer det som kommer inn av donasjoner, sier Srisamoot til Aftenposten.

Tor Arne Andreassen

Han er fra Mae Sai, som er den nærmeste byen fra grotten. I teltet bak ham ligger en del av tingene som er blitt donert, men de har også et lager med saker som ikke er fraktet til området.

Flere lag, ulike planer

Det er flere dykkerlag – et britisk, et internasjonalt og et fra det thailandske marinen – som alle jobber med å lage ulike planer for hvordan guttene kan hentes ut.

– Britenes plan er å få dem ut i løpet av de neste tre dagene, sier Srisamoot.

– Det er guvernøren som må ta avgjørelsen om hvilken plan de skal gå for. Britenes plan er at de skal svømme eller dykke ut. Andre mener at de bør være der de er i flere måneder frem til de kan bli hentet trygt ut. Foreldrene forstår også at det kan være tryggere å vente lenge med å få dem ut, sier han til Aftenposten.

I hovedsak vurderes fire alternativer: Les om dem, og hvorfor de alle er farlige, i denne saken.

Frivillige strømmer til

Lørdag fortsatte det å strømme til med frivillige fra andre steder i Thailand. Blant dem er Rattana Niriyatraoonthora, som til daglig underviser i massasje. Hun bor egentlig sentralt i Thailand. Hun var i området for å besøke familien da barna ble funnet i grotten.

– Jeg så på TV at folkene driver og bærer tungt og har lange dager, så da tenkte jeg at de nok får nok vondt i nakken og skuldrene, sier hun til Aftenposten.

Tor Arne Andreassen

Hun reiste sammen med en bekjent som er massør. Nå knar de rygger og nakker på pressefolk og soldater i området.

De frivillige strømmer til også fra andre steder i verden: Dykkere, ingeniører og den styrtrike gründeren Elon Musk har engasjert seg i redningsarbeidet.

Alle som har mer spesialiserte funksjoner, som dykkere og andre eksperter, stiller også frivillig. Resten er vanlige soldater eller medlemmer av den thailandske marinens jegerkommando.

Det er også en delegasjon buddhistmunker som har vært inne på området for å gi åndelig støtte til hjelpemannskapene.

Tor Arne Andreassen

I en annen bod står noen folk fra området og deler ut ris, nudler og stekt kylling. De forteller at de har på seg gule drakter fordi det er kongens bursdag denne måneden.

– Han er født på en mandag, og mandagen er gul. Derfor går vi i gult, sier Ladawan Luaroi (50) til Aftenposten.

Tor Arne Andreassen

Kjørte seks timer

Noen meter bortenfor står det en gjeng som er fra et annet sted sør i Thailand. Lørdag morgen satt de seg i bilen og kjørte i seks timer frem til grotten.

– Vi hadde ikke avtalt med noen om det var behov for mat, vi bare reiste, sier en av dem.

Nå deler de ut en søt, suppelignende melonrett som dessert til hjelpearbeiderne.