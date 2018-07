Puigdemont lover fortsatt kamp tross utleveringskjennelse

Domstolen i Schleswig-Holstein besluttet torsdag at Puigdemont kan utleveres til Spania på bakgrunn av at han er siktet for misbruk av offentlige midler i hjemlandet.

Domstolen understrekte imidlertid samtidig at den tidligere katalanske lederen ikke kan bli utlevert som følge av siktelsen for oppvigleri og opprør, og at kjennelsen kan ankes.

– Vi har vunnet over hovedløgnen den spanske stat har opprettholdt. Tysk rett slår fast at folkeavstemningen 1. oktober ikke var opprør, skrev Puigdemont på Twitter etter kjennelsen.

– Hvert minutt våre kolleger tilbringer i fengsel er en skam og urettferdighet. Vi skal kjempe til siste slutt, og vi skal vinne, skrev han videre, med henvisning til andre katalanske separatistledere som sitter fengslet.

Det var tysk påtalemyndighet som i sin tid ba domstolen i Schleswig-Holstein om å utstede en utleveringsordre, og det er opp til dem å ta den endelige beslutningen. Foreløpig har de ikke tatt stilling til når og om Puigdemont faktisk skal utleveres til Spania, skriver DPA.

Den tidligere katalanske regionspresidenten og separatistlederen ble pågrepet i Tyskland sent i mars. Det skjedde på bakgrunn av en europeisk arrestordre utstedt av Spania, som har siktet ham for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler i forbindelse med den mislykkede katalanske uavhengighetskampen i oktober i fjor.

Puigdemont har den seneste tiden oppholdt seg i Hamburg mens han har kjempet mot å bli utlevert til Spania.