Myndighetene i Tyrkia sier onsdag at de kommer til å øke tollen på amerikanske importvarer som personbiler, alkohol og tobakk, ifølge Reuters.

Tyrkias økonomi har store problemer, og myndighetene, med president Recep Tayyip Erdogan i spissen, har beskyldt USA for å stå bak.

Visepresident i Tyrkia Fuat Oktay skriver på Twitter at skattene er som svar på den amerikanske regjeringens «målrettede angrep på vår økonomi».

Avviser skyld

Amerikanske myndigheter avviser at krisen i Tyrkia er deres skyld:

– De økonomiske lidelsene begynte ikke da vi innførte sanksjonene mot to personer 1. august i år, sier talsperson Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.

Det var på dette tidspunktet USA iverksatte sanksjoner mot to tyrkiske ministre.

Tyrkia svarte med sanksjoner mot flere amerikanske ministre, og fredag svarte USA med å doble tollen på tyrkisk stål og aluminium, noe som førte til det kraftigste kursfallet på tyrkiske lira siden 2001.

Nauert hevder hun har økonomer med seg i påstanden om at «det som skjer i Tyrkia stikker langt dypere enn USA» og den nye linjen USA har lagt seg på.

Krever løslatelse

På tirsdag tok Nauert og talskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, opp temaet rundt den snart to år lange fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson. Han er tiltalt for å ha hatt kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen.

Brunson ble nylig overført til husarrest, og saken mot ham skal etter planen innledes 12. oktober.

Sanders sier at Trump er frustrert over at Brunson og andre amerikanske statsborgere i Tyrkia ennå ikke er løslatt.

– Vi kommer til å fortsette å kreve at Tyrkia gjør det som er rett og løslater disse personene, sier Sanders.

Boikott

Tidligere tirsdag sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at landet vil boikotte amerikansk elektronikk som følge av den diplomatiske feiden med USA.

– Vi vil boikotte amerikansk forbrukerelektronikk. Hvis USA har Iphone, så finnes det alltid Samsung, sa Erdogan i en TV-tale.

Mens Iphone fra Apple er et amerikansk merke, er Samsung sørkoreansk.

I en kommentar til dette sier Sanders at USA ikke har noen politiske kunngjøringer relatert til Erdogans uttalelser. Hun legger til at sikkerhetsrådgiver John Bolton hadde møte med Tyrkias ambassadør Serdar Kilic mandag, der Bolton brakte USAs interesser på banen.