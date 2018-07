Israel vurderer å slippe varer inn på Gazastripen

Uttalelsen fra Lieberman kom etter at Hamas, som kontrollerer Gazastripen, natt til lørdag kunngjorde en våpenhvile.

– Takket være innsats fra Egypt og FN har vi kommet fram til en avtale om å vende tilbake til den siste tidens fred mellom Israel og palestinske grupperinger, sa Hamas-talsmann Fawzi Barhoum natt til lørdag.

Uttalelsen kom døgnet etter en kraftig opptrapping av konflikten mellom Hamas og Israel. Fire palestinere og en israeler ble drept fredag.

Israel har ikke offisielt bekreftet at de godtar våpenhvilen, men understreker at de ikke har interesse av noen ny krig med Hamas. Israelske representanter har imidlertid sagt at de ikke tolererer at militante palestinere sender brennende ballonger over grensa for å stifte branner på israelsk side.

Mest omfattende luftangrep siden 2014

I flere måneder har det vært store opptøyer på Gazastripen. I forrige uke gjennomførte Israel de mest omfattende luftangrepene på Gazastripen siden krigen i 2014.

Angrepene ble gjennomført som svar på at raketter og granater er blitt skutt mot Israel fra Gazastripen, og som svar på at drager og ballonger sendes opp fra Gazastripen og faller ned på israelsk side der de forårsaker branner.

Har du lest denne gode saken fra vår Midtøsten-korrespondent? Ballonger og drager – Israel sliter med å forsvare seg mot Gazas nye våpen

– Må ta et skritt tilbake fra randen av stupet

FN advarte fredag mot opptrappingen av konflikten, skriver NTB.

– Alle i Gaza må ta et skritt tilbake fra randen av stupet. Ikke i neste uke, ikke i morgen, men umiddelbart, skriver FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, bulgarske Nickolay Mladenov, på Twitter.

– De som ønsker å provosere palestinere og israelere til en ny krig må ikke lykkes, uttaler FN-diplomaten.

LES MER: Israelsk soldat skutt og drept – voldsomme angrep rettet mot Gaza