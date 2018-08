Kan man ha en duell med tre personer? Skal Sverigedemokraternas leder få være med når TV-kanalene arrangerer statsministerdebatter før valget 9. september? Sveriges Television og TV4 har konkludert med nei.

Redaktør startet debatt

Det var Expressen-redaktør Thomas Mattsson som søndag dro i gang den aktuelle diskusjonen. Han bemerket riktignok at hans egen avis i mai kun inviterte statsminister Stefan Löfven og Moderaterna-leder Ulf Kristersson til duell. Mattson skjelte imidlertid til Danmark, der det er krav om å slippe flere til.

Kanalene sier nei

Hverken SVT eller TV4 er interessert. Viveka Hansson i TV4 argumenterer overfor avisen med at Åkesson er en lite sannsynlig statsminister ettersom han ikke har støtte i noen andre partier. Hvis også Åkesson skulle være med, blir duellen en slags partilederdebatt, som man jo uansett har flere av.

Vilhelm Stokstad, TT/NTB scanpix

SVT Nyheters Anne Lagercrantz understreker at partilederne får god anledning til å forklare sin politikk gjennom en rekke paneldebatter. Hun minner om at meningsmålingene svinger, men at kanalen har valgt å be statsministerkandidatene fra de to største partiene til duell.

Skarpt på målinger

I meningsmålingene den siste måneden har Sverigedemokraterna (SD) svingt mellom cirka 18 og 25 prosents oppslutning. Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets søsterparti, har ligget på 21–26 prosent. Moderaterna, Høyres søsterparti, samler omtrent 18–21 prosent av velgerne. På fem av de ti siste målingene har det innvandringskritiske SD slått det mer tradisjonelle høyrepartiet Moderaterna.

Partiet selv mener det burde være en selvfølge at Åkesson blir bedt om å stille i duellene og viser til at det er det nest største partiet på mange målinger.

Målingene viser stort sett dødt løp mellom den rødgrønne blokken, som styrer nå, og den borgerlige alliansen, som vil utfordre den sittende regjeringen. Ingen av dem har likevel flertall uten Sverigedemokraterna, og ingen av dem vil samarbeide med dem.

Johan Nilsson, TT/NTB scanpix

Nei til å forhandle med SD

Centerpartiets leder, Annie Lööf, ble grillet i Sveriges Radio tirsdag morges og bidro ikke til å løse regjeringsfloken.

– Centern vil holde sammen alliansen og bytte ut Stefan Löfvens regjering, sa hun.

Lööf antydet at SD blir nødt til å velge mellom borgerlig politikk og sosialdemokratisk politikk. Hun vil nemlig ikke, selv om det skulle gå mot regjeringskrise på et statsbudsjett, forhandle med SD.

– Ikke en sykdom

Jimmie Åkesson sa for sin del til nyhetsbyrået TT mandag at Moderaterna og Socialdemokraterna ikke kan fortsette å anse SD «som en forbigående sykdom som midlertidig har inntatt Riksdagen».

– Så lenge de ikke engang vil snakke med oss, kan de ikke være sikre på noen ting, sier han.

Hans krav til en ny regjering er strengere innvandringspolitikk, ny integreringspolitikk, krafttak mot kriminalitet og bedre vilkår for ansatte i omsorgstjenester.

Tre i norsk duell

I Norge inviterte TV 2 i 2009 Frps Siv Jensen til å duellere mot daværende statsminister Jens Stoltenberg fra Ap, ikke Høyres Erna Solberg. Da det kom til stykket, fikk Solberg og Jensen hver sin halvtime mot Stoltenberg.

SVTs duell mellom Kristersson og Löfven sendes direkte fredag 31. august fra Norrköping. TV4 sender sin duell fra Linköping lørdag 8. september – kvelden før valget.