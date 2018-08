– Det er mange inntrykk, fordi det er en humanitær situasjon som er stadig forverret, sier Søreide (H) til NTB etter mandagens korte visitt til det palestinske området mellom Israel og Egypt.

Utenriksministeren besøkte blant annet en kraftstasjon som bare produserer på 25 prosent av sin kapasitet fordi den mangler drivstoff. Det får direkte følger for Gaza, hvor befolkningen har strøm i gjennomsnitt fire timer om dagen, sykehusene sliter med å holde hjulene i gang og den økonomiske utviklingen uteblir.

– Det har også den konsekvensen at det hver dag renner anslagsvis hundre millioner liter kloakk rett ut i havet – med alle konsekvenser det har for forurensning og fisk i havet, sier utenriksministeren.

– Det er en ekstremt vanskelig situasjon, med arbeidsledighet på 50 prosent og 60 prosent blant ungdom. Mange er uten fremtidshåp. Det er nødvendig å skape økonomisk utvikling som kan gi grunnlag for arbeidsplasser og vekst, men enkelt er det ikke. Det må politisk vilje til på begge sider for å få til en tostatsløsning til slutt, sier Søreide.

Skolestart truet

At USA tidligere i år stanset nærmere 2,5 milliarder kroner i årlig pengestøtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), har ikke gjort situasjonen enklere i Gaza. 154 ansatte på den israelskokkuperte Vestbredden og 113 ansatte på Gazastripen ble nylig sagt opp, og over 500 andre ansatte i fulltidsstillinger får tilbud om deltidskontrakter.

UNRWA-kuttet fører til et bistandsunderskudd på nærmere 1,8 milliarder kroner for organisasjonen.

Samtidig er det flere andre givere som ikke har kommet med lovede bevilgninger, ifølge Søreide, som mandag møtte en sterkt bekymret UNRWA-sjef i Gaza.

– UNRWA er viktig for veldig mange mennesker fordi organisasjonen sysselsetter og ansetter og gir tjenestetilbud. 270.000 barn går på UNRWA-skoler, men organisasjonen vet ikke nå om de klarer å åpne skolene til skolestart, sier utenriksministeren.

Fastlåst

Søreides egentlig formål med besøket til Israel og Palestina er å forberede høstens møte i Giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee) i september.

Paradoksalt nok «feirer» det som skulle være en midlertidig gruppe senere i høst 25-årsjubileum. Det skjer samtidig med at den politiske løsningen som ble staket ut da AHLC ble opprettet i 1993, synes stadig mer fjern.

Israels nåværende regjering beskrives som den mest høyreorienterte landet noen gang har hatt, og palestinerne er stadig lammet av en dyp splittelse mellom sekulære og moderate krefter rundt Fatah og islamistiske Hamas.

Søreide nekter imidlertid å gi opp håpet. Hun peker på at AHLC tross alt har en viktig funksjon ved at gruppen sørger for at ikke bare israelere og palestinere, men også amerikanere og europeere, sitter rundt samme bord.

– Vi presser på for en politisk løsning, men inntil vi kommer ut av den situasjonen vi er i nå, må vi forholde oss til realitetene. Vi og alle de andre giverne bidrar, og vi forsøker i tillegg til å være en giver å ha god politisk dialog med begge parter, sier hun.