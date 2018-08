Boris Johnson nekter å unnskylde at han sammenlignet kvinner i burkaer med «postkasser» og «bankranere» - får støtte av Steve Bannon

Boris Johnson brukte mandag sin ukentlige spalte i avisen The Telegraph til å ta opp danskenes tildekningsforbud.

Der skrev han at han ikke trodde slike forbud var riktig vei å gå, til tross for at han mener burkaen er et «undertrykkende og latterlig» plagg.

Deretter skrev han at kvinner som går med burka ligner «postkasser» og «bankranere».

Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen.

Støtte fra Bannon

Johnsons kommentarer har utløst en voldsom krangel i partiet, men Johnson nekter å be om unnskyldning.

Søndag fikk han støtte fra Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. I et intervju med Sunday Times oppfordret han Johnson til ikke å «bøye seg for alteret av politisk korrekthet» ved å be om unnskyldning.

Bannon og Johnson skal ifølge avisen The Independent ha hatt kontakt i forbindelse med Bannons besøk til Storbritannia nylig.

Yves Herman / Reuters / NTB scanpix

– Innbyr til fascisme

Flere partifeller er svært kritiske til at Johnson, som mange mener er Torienes mest åpenbare alternative lederkandidat, skal få fortsette i partiet.

Baronesse Sayeeda Warsi kritiserte partifellen for bevisst å sende islamofobiske signaler til innvandringskritiske velgergrupper. Parlamentsmedlemmet Lord Cooper beskyldte Johnson for å innby til fascisme.

Torsdag varslet ledelsen at det vil bli satt i gang en personalsak. Det har imidlertid skapt misnøye blant flere partimedlemmer som er enige med Johnsons burkakritikk.

Britene forbereder seg på brexit. Dette er skrekkscenarioene dersom landet må forlate EU uten en avtale.

Antisemittisme i Labour

Også Labour-partiet, Arbeiderpartiets søsterparti i Storbritannia, preges for tiden av anklager om fremmedfrykt.

Etter flere års debatt om antisemittiske holdninger i partiet, måtte Labours leder Jeremy Corbyn i forrige uke erkjenne at partiet har et problem med antisemittisme.

Han innrømmet at partimedlemmer har gjort seg skyldige i Holocaust-fornektelse, i å ha brukt nedlatende og stereotypiske beskrivelser av jøder som jobber i bank, og i å ha hevdet at Hitlers syn på sionismen «ble misforstått».

Corbyn har nå lovet en strengere linje for å sikre at antisemittiske holdninger ikke får slå røtter i partiet.

Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

Suspenderte flere medlemmer

Debatten startet allerede i 2016. Da satte Corbyn i gang en intern granskning av problemet med antisemittiske holdninger i partiet. Flere Labour-politikere hadde da blitt suspendert etter å ha kommet med jødefiendtlige ytringer.

Granskningen, som ble ledet av Shami Chakrabarti, fikk senere kritikk for ikke å ta ordentlig tak i problemet.

I mars suspenderte Corbyn flere partimedlemmer for å ha deltatt i diskusjoner i den lukkede Facebook-gruppen Palestine Live.

Simon Dawson / Reuters / NTB scanpix

Holocaust-fornektelse

Innlegg skrevet av Labour-politikere skal blant annet ha inkludert lenker til nettsider om Holocaust-fornektelse og konspirasjonsteorier om Israel.

Corbyn fikk sterk kritikk for selv å ha vært medlem av Facebook-gruppen, men han nektet for å ha sett antisemittisk innhold og insisterer på at han forlot gruppen i 2015.

I juli opprettet partiet personalsak mot parlamentsmedlemmet Margaret Hodge etter at hun kalte partilederen en «antisemitt og en rasist».