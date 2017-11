Saken oppdateres.

I et brev skriver Mugabe at han formelt trekker seg som president med øyeblikket virkning, skriver Reuters.

– Jeg trekker meg frivillig, skriver Mugabe i brevet.

Mugabe skriver at han har trukket seg for at overføringen av makt skal skje så problemfritt som mulig.

«Gi offentligheten beskjed om min avgjørelse så raskt som mulig», heter det i brevet.

Det brøt ut jubel blant representantene i parlamentet da nyheten ble kjent, skriver Reuters.

Ville jubelscener beskrives i Harares gater. Biler som tuter og tusenvis av mennesker strømmer ut i gatene i feiring.

Stanset riksrett-debatt

Dette skjer etter at nasjonalforsamlingen tirsdag hadde samlet seg for å starte prosessen med å stille Mugabe for riksrett.

Denne prosessen ble stanset av parlamentets leder.