I et brev levert midt under debatten om å stille Robert Mugabe for riksrett, kom nyheten. Mugabe trekker seg formelt som president, med øyeblikkelig virkning.

– Jeg trekker meg frivillig, skriver Mugabe i brevet.

– Vi klarte det

– Jeg er så lykkelig, sier markedsanalytikeren Pollington (25) til Aftenpostens medarbeider Jørgen Lohne i Harare.

Han hever armene over hodet og jubler sammen med tusener av andre i gatene foran Zimbabwes parlament.

Jørgen Lohne

– Riktignok får vi ikke et skifte i lederskapet, det er fortsatt ZANU-PF som har makten, sier han og legger til:

– Men enhver forandring vil nå bringe et mye bedre Zimbabwe.

Korporalen John i Zimbabwes hær løper bort og gir Aftenpostens reporter en spontan klem.

– Vi klarte det, sier han.

Jørgen Lohne

Jørgen Lohne

«Gi beskjed så raskt som mulig»

«Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt», heter det i brevet presidenten i nasjonalforsamlingen leste opp.

Mugabe har styrt Zimbabwe i 37 år med hard hånd. 93-åringen skriver at han har trukket seg for at overføringen av makt skal skje så problemfritt som mulig.

«Gi offentligheten beskjed om min avgjørelse så raskt som mulig», heter det i brevet som ble lest opp i nasjonalforsamlingen.

Jørgen Lohne

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve denne dagen! Tenk at det virkelig er sant, han har gått av frivillig, roper Mercy Kamhaka (24) mens hun hopper opp og ned midt på Nelson Mandela-avenyen.

– Vi har ventet så lenge på dette. Nå våger vi å tro det. Og gjett om vi skal feire, sier venninnen Marjorie Gapu Im, før de danser videre inn i mengden av hundretusener av mennesker som er like lykkelige som de selv er.

Jubel i parlamentet

Jubelen sto i taket i nasjonalforsamlingen da det ble klart at Mugabe går av.

Bilder fra Zimbabwes hovedstad Harare viser ville jubelscener. Biler som tuter og tusenvis av mennesker strømmer ut i gatene i feiring. Folk holder plakater av militærsjefen Constantino Chiwenga og tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa.

Det er ventet at Emmerson Mnangagwa innen 48 timer vil overta som Zimbabwes president etter at Robert Mugabe gikk av, opplyser en kilde i landets regjeringsparti ZANU-PF til nyhetsbyrået AP.

Det er uvisst hvor Mnangagwa, populært kalt «Krokodillen», befinner seg. Men ifølge Lovemore Matuke, regjeringspartiets innpisker i nasjonalforsamlingen, er han ikke langt unna.

Mugabes trolige etterfølger går under kallenavnet «Krokodillen». Han krever sikkerhetsgaranti for å vende hjem.

Here in Harare -- Car horns and wild cheering in Harare streets as Mugabe resigns. @AFP — Ben Sheppard (@MrBenShep) November 21, 2017

Jerome Delay / TT / NTB scanpix

Stanset riksrett-debatt

Dette skjer etter at nasjonalforsamlingen tirsdag hadde samlet seg for å starte prosessen med å stille Mugabe for riksrett.

Denne prosessen ble stanset av parlamentets leder.

Det kommer ikke frem av brevet til Mugabe hvem som skal ta over makten i Zimbabwe.

Parlamentsleder Mudenda sier at parlamentet jobber med det juridiske for å sikre at en ny leder er på plass innen onsdag, ifølge Reuters.