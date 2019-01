De fleste nyhetsbilder fra Afghanistan er preget av krigføring og terrorisme. Også lørdag er nyhetene fra landet preget av slike hendelser:

I Farah-provinsen ble 15 offentlig ansatte bortført av Taliban.

I Kandahar meldte myndighetene at syv grensevakter var blitt drept da opprørere fredag angrep en veisperring. 16 angripere ble drept i hendelsen.

Samtidig viste byråbilder lørdag en helt annen side ved dagliglivet i landet.

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

I åsene rundt hovedstaden Kabul koste ungdommer seg med snøballkrig og herjing i et vinterkledd landskap.

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

Andre benyttet anledningen til å fotografere hverandre, mens noen bare tok seg en spasertur i det hvite.

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

Mens nordmenn tradisjonelt tyr til kjekssjokolade, kakao, vafler og appelsiner i marka, etablerte mannen på dette bildet en bod med yoghurt-utsalg for dem som nøt vinteren.

Omar Sobhani, Reuters/NTB scanpix

Kabul ligger på 1700 meter over havet og kan oppleve svært kalde vintre. I værvarselet for de neste dagene ligger temperaturen stort sett på minussiden, sik at snøen godt kan bli liggende en stund.