Iført mørke klær og hatt, utstyrt med en duffelbag og ryggsekk hoppet den tidligere studenten ut av en Uber-drosje og gikk med bestemte skritt inn i skolebygningen. Der tok han ut et halvautomatisk gevær, pepret fire klasserom med kuler, løp opp til andre etasje der han skjøt og drepte en person, før han løp videre til tredje etasje.

Gikk på McDonalds etter skytingen

Han ble der i tre minutter før han slapp fra seg ryggsekken og geværet, løp ned trappen og blandet seg med panikkslagne elever på flukt ut av bygget, ifølge en rapport fra myndighetene i Florida. Da hadde det gått i alt seks minutter.

Ifølge CNN flyktet han fra åstedet og til Subway hvor han kjøpte seg noe å drikke. Siden gikk han til McDonalds hvor han satt ned i noen minutter.

Først 40 minutter etter skytingen, ble Cruz funnet gående langs en vei der han ble anholdt.

AP / NTB scanpix.

Florida-senator Bill Galvano, som har besøkt skolen, sier at 19-åringen også skal ha forsøkt å skyte ned flyktende elever gjennom vinduene i tredje etasje, men kulene gikk ikke gjennom glasset. Ifølge politiet prøvde han ikke å åpne vinduene, noe som ikke ville vært vanskelig.

– Takk Gud for at han ikke gjorde det, sier Galvano.

President Donald Trump sa torsdag at han vil dra til Parkland en av de nærmeste dagene for å møte ofrenes familier og lokale tjenestemenn. Etter planen skal Trump tilbringe helgen på sin private klubb i Palm Beach i Florida.

14 elever blant ofrene

14 av ofrene var elever ved skolen, mens tre var ansatte, blant dem geografilæreren Scott Beigel og fotballtreneren Aaron Feis.

Begge to ble drept da de forsøkte å beskytte elever mot gjerningsmannen, forteller vitner. De drepte var mellom 14 og 49 år gamle.

AP / NTB scanpix.

En av de drepte elevene var 17 år gamle Nicholas Dworet. For én uke siden fikk han et svømmestipend ved universitetet i Indianapolis, og hadde store drømmer for fremtiden.

En annen var Gina Montalto, (14), som gikk i første klasse på skolen.

– Hun var en smart, kjærlig, omtenksom og sterk jente som lyste opp alle rommene hun kom inn i, skriver moren, Jennifer Montalto, på Facebook.

AP / NTB scanpix.

17 år gamle Joaquin Oliver ble også drept. Han ble amerikansk statsborger under en seremoni for bare ett år siden. Han flyttet fra Venezuela til USA da han var tre år gammel.

Også skolens idrettsleder Chris Hixon ble drept i angrepet, som skal være det tredje verste angrepet i moderne amerikansk historie.

Kritiserer våpenlov

Torsdag kveld samlet minst 1.000 personer seg utenfor Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, mange av dem holdt plakater med krav om mer våpenkontroll.

«Barn trenger ikke våpen», het det på en av plakatene, mens mange ropte taktfast «ingen flere våpen! Ingen flere våpen».

Trass i at ingen land har flere skoleskytinger enn USA, er strengere våpenkontroll et ømtålig tema. USAs grunnlov gir folk rett til å eie og bære våpen for å beskytte seg selv.

AP / NTB scanpix.

Innflytelsesrike The National Rifle Association (NRA) har kjempet hardt imot ethvert forsøk på mer kontroll, mens de som vil ha strengere reguleringer, har vanskelig for å nå igjennom i det politiske systemet, ifølge førsteemanusis i amerikansk historie ved Universitetet i Oslo, Douglas Rossinow.

– Folk som ikke vil ha reguleringer for å eie våpen, kommer ikke til å overbevises om at det er galt, uansett hvor mange skytemassakrer det er i USA. Løsningen deres er alltid å få mer våpen, sier Rossinow til Dagbladet.

– Det kommer ikke til å ta lang tid før de sier at skolebarn skal ha våpen på skolen slik at de kan beskytte seg mot folk som skyter mot skolene, sier han.