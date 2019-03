Norwegian setter alle sine 737 MAX 8-fly på bakken. Hit har de fløyet den siste uken.

Saken oppdateres.

En rekke land og flyselskaper har valgt å suspendere flyvninger med den ulykkesrammede flytypen Boeing 737 MAX 8.

Tirsdag meldte Norwegian at de gjør det samme. Ifølge E24 har Norwegian-aksjen falt med ni prosent siden meldingen kom.

Reiseselskapet TUI setter i likhet med en rekke andre sine Boeing 737 MAX-fly på bakken. Dette angår et begrenset antall flygninger fra Norge.

Det opplyser pressekontakt Nora Aspengren for selskapet i Norge til NTB.

– Vi vil ta kontakt med kundene onsdag for å finne alternative løsninger, sier Aspengren.

Avgjørelsen kommer etter anbefaling fra luftfartsmyndighetene etter ulykken med et slikt fly i Etiopia.

Tirsdag besluttet både australske og britiske myndigheter å stenge sine luftrom for MAX 8-flyene.

Også myndighetene i Kina, Singapore, Malaysia og Oman har stanset alle flyvninger med denne flytypen i sitt luftrom.

En rekke flyselskaper med base i Brasil, Mexico, Cayman-øyene, Sør-Afrika, Sør-Korea og Marokko, i tillegg til rammede Ethiopian Airlines, valgt å sette sine MAX 8-fly på bakken.

Norwegian parkerer sine fly

Flere av flyselskapene som velger å avvente situasjonen, som Icelandair og charterselskapet TUI, mottar nå mange spørsmål fra bekymrede passasjerer på Facebook.

Også Norwegian, som har 18 fly av denne typen, lot inntil tirsdag ettermiddag alle sine 737 MAX 8-maskiner fly som normalt. Ifølge Wall Street Journal har Norwegian bestilt ytterligere 92 fly av samme typen fra Boeing.

Norwegian: – Følger råd fra europeiske luftfartsmyndigheter

Norwegians flyvesjef Tomas Hesthammer sa mandag i en uttalelse at dersom selskapet hadde hatt noen som helst tvil rundt sikkerheten, ville flyene blitt satt på bakken.

Tirsdag ettermiddag skriver selskapet i en pressemelding at Norwegian har valgt å sette sine 18 Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre, etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter.

– Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi beklager til passasjerer som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først, skriver Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i pressemeldingen.

Norwegian opplyser at selskapets 110 Boeing 737–800-fly, samt landistanseflyet 787 Dreamliner, ikke påvirkes av beslutningen.

Norske myndigheter avventer

Norske luftfartsmyndigheter har foreløpig ikke antydet at de vil stenge luftrommet slik Storbritannia, Kina og Australia har gjort.

– Nei, ikke per nå, uten at vi kjenner til årsaken til flystyrten, skriver luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en e-post til NTB, og viser til at det er amerikanske luftfartsmyndigheter som typegodkjenner flyet.

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA sa i en uttalelse mandag at ingen av dataene de foreløpig har fått har gitt grunnlag til å suspendere flytrafikken i det amerikanske luftrommet.

Disse selskapene har Boeing 737 MAX 8-fly

Ifølge flyovervåkningstjenesten FlightRadar24 er mer enn 8500 flyvninger med den styrtrammede flytypen blitt gjennomført siden begynnelsen av februar.

Wall Street Journal anslår at bekymring etter flystyrten i Etiopia har ført til at rundt 40 prosent av 737 MAX-flåten rundt om i verden nå står parkert. Ifølge avisen har Boeing levert minst 370 slike fly til 47 ulike kunder. Noen av disse er leasingfirmaer som forsyner flyselskaper med fly.

I tabellen under kan du se en oppdatert oversikt over hvilke flyselskaper som i skrivende stund har MAX 8-flytypen i sin flåte.

Alle de kinesiske selskapene har suspendert sine fly, etter pålegg fra myndighetene. De amerikanske flyselskapene bruker fortsatt sine fly.

Kan koste Norwegian 15 millioner

Boeings 737-fly er selskapets bestselgende flytype noensinne, og selskapet har satset stort på de nye MAX-modellene.

Ifølge Bloomberg har produsenten mottatt minst 5000 bestillinger på nye 737 MAX-fly fra mer enn 80 ulike operatører. Flesteparten av de nye bestillingene er på den styrtrammede MAX 8-flytypen.

Mandag falt Boeing-aksjen med rundt fem prosent på børsen, skriver New York Times.

Ifølge kilder Finansavisen har vært i kontakt med, kan det koste Norwegian over 15 millioner kroner per dag dersom de 18 flyene blir stående på bakken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til avisen at han mener selskapet vil kunne kreve mye av sine utgifter dekket av Boeing, dersom flyene blir tatt ut av drift.

Slik finner du din flyvning

Skal du ut og fly snart og lurer på hvilken flytype du skal reise med?

Slik går du frem for å finne det ut.

Finn nummeret på flyvningen din. Det består alltid av to bokstaver, og 1–4 sifre. For eksempel er flightnummeret for Norwegians flyvning Oslo-Milano DY1876. Gå til FlightRadar24 og skriv inn flightnummeret i søkefeltet øverst til høyre. Du vil da få opp et kart, med et informasjonsfelt på venstre side av skjermen. Her vil du finne informasjon om flytypen.

Den aktuelle Boeing-flytypen - 737 MAX 8 - betegnes iblant med koden B38M.

To flystyrter på et halvt år

157 passasjerer og besetningsmedlemmer mistet livet søndag, da Ethiopian Airlines' rutefly til Nairobi styrtet bare minutter etter avgang.

En av dem var den norske 28-åringen Karoline Aadland.

Årsaken til styrten er fortsatt ikke kjent, men de svarte boksene som inneholder informasjon om hendelsesforløpet i minuttene før styrten, er funnet.

I oktober i fjor døde 189 mennesker da samme type fly operert av Lion Air styrtet i Indonesia. Også dette var et 737 MAX 8-fly.

Flyet i Indonesia styrtet etter at nødsystemet ved en feil startet opp og aktiverte autopiloten som styrte flyet nedover. Flyverne hadde ikke kunnskap om hvordan de kunne overta kontrollen manuelt.

Boeing har forsikret om at MAX 8-flyene er sikre, men selskapet sa i en pressemelding mandag at en oppdatering av programvaren vil være på plass innen april.