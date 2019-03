Han ble sendt til Brussel for å redde brexitavtalen. I stedet kom han hjem med en pinlig underbuksevits.

Det var ikke slik Theresa May hadde sett for seg den viktige generalprøven foran tirsdagens brexit-finale i London.

Da skal Underhuset igjen stemme over Theresa Mays fremforhandlede avtale, den såkalte skilsmisseavtalen med EU.

Den var også oppe til avstemning i januar, men ble da nedstemt med 230 stemmer i parlamentet, den største tapsmarginen i britisk historie.

Kaos til siste slutt

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia har pågått for fullt på ekspertnivå i Brussel hele helgen. Mandag morgen var planen at Theresa May skulle returnere til Brussel for å velsigne avtalen.

Men ingen May kom, ingen avtale var klar og utover mandagen rådet det fullstendig kaos.

Men døgnet er fortsatt ungt, som en medarbeider i Downing Street fortalte britisk presse etter nok et krisemøte.

I stedet for å returnere til Brussel, planla Theresa May en reise til Strasbourg mandag kveld, hvor både EU-kommisjonens president Jean-Claude Junker og EU-president Donald Tusk befinner seg. Her håper hun å sikre en avtale på overtid.

Peter Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

Sjefen rotet det til

Men han som skulle ha avverget dette kaoset, er forlengst tilbake i London.

Regjeringsadvokat Geoffrey Cox hadde en eneste oppgave: Å sikre tilstrekkelig juridiske endringer i det vanskelige punktet om irskegrensen. Hva han konkluderte med, ville bli avgjørende for mulighetene for å få avtalen igjennom i Underhuset.

EU har sagt blankt nei til å gjenåpne den ferdigforhandlede avtalen. Det partene nå forhandler om, er et nytt tillegg til utmeldingsavtalen.

Fakta: Derfor blir de ikke enige Uenighet om irskegrensen var hovedgrunnen til at Theresa May led et knusende nederlag da brexitavtalen var oppe til avstemning i januar. EU har utelukket en reforhandling av selve avtaleteksten. I stedet forhandles det nå om et tilleggsdokument. Målet er å sikre en åpen grense mellom Irland og Nord-Irland, samtidig som dette blir EUs yttergrense. Inntil en avtale er på plass, må man bli enige om en reserveløsning. Nødløsningen betyr at britene må fortsette å forholde seg til EUs regelverk. Motstanderne mener det fanger Storbritannia i en uønsket tollunion med EU, noe som vil gjøre det umulig å inngå egne handelsavtaler. Kravet er derfor at reserveløsningen ikke skal kunne vedvare på ubestemt tid. Den britiske regjeringsadvokaten, som nå leder forhandlingene på britisk side, skal etter planen legge frem en egen juridisk analyse. Hva han konkluderer med, kan bli avgjørende for utfallet når Underhuset skal ta stilling til avtalen.

Og det er her regjeringsadvokat Cox skal ha foreslått opprettelsen av et uavhengig meglingsorgan som skal kunne avgjøre tvister som angår grensespørsmålene mellom Nord-Irland og Irland.

Det var dette Cox redegjorde for i Underhuset i slutten av forrige uke. På spørsmål fra Labour-representanten Helen Goodman, om han fortsatt håpet på en gjenåpning av avtalen eller om han bare hadde fått noen beroligende ord i Brussel, svarte Cox at det ikke var noen grunn til bekymring.

Sammenlignet avtale med penisfutteral

Cox fortalte Helen Goodman at de jobbet med et tilleggsdokument til avtalen, som de omtalte som «Cox´ penisfutteral» (på engelsk: Cox´s codpiece).

– Og det jeg kan forsikre representanten om, er at det som er på innsiden av dette penisfutteralet er i skjønneste orden, fortalte Cox.

Latteren satte seg i halsen på mange av representantene på de grønne benkene i Underhuset.

Den eplekjekke tonen fra regjeringsadvokat Cox var også blitt lagt merke til i Brussel. En middag med EUs forhandlingsteam tirsdag kveld ble betegnet som lite konstruktivt.

Kjemien mellom Cox og EUs forhandlere skal ha vært alt annet et hjertelig. Ifølge britisk presse fremstår Cox som brautende og lite lyttende.

Cox er i Storbritannia kjent som en hardtslående og drivende flink forretningsadvokat, men helt uten erfaring med konstitusjonelle spørsmål. Og lite diplomatisk i tonen.

Fakta: Penisfutteral En hylse eller en susp som skal dekke, beskytte eller fremheve mannens penis. Penisfutteral bæres av naturfolk flere steder i verden. Penisfutteral ble også brukt i middelalderen og i moderne tid. I Tower of London er Henrik VIII utstilt med full rustning og med et penisfutteral.

Slik vil dramaet utspille seg- dag for dag:

Brexit-finalen

Dersom EU og Storbritannia ikke kommer til enighet i siste minutt, regnes det som overveiende sannsynlig at utmeldingsavtalen vil bli stemt ned på ny.

The Times skriver at konservative parlamentarikere i helgen har bedt May ha en plan B klar. Den går ut på å holde en avstemning om hvilke endringer Underhuset krever i avtalen for å kunne godkjenne den.

Heller ikke EU er fremmed for den tanken. EU-president Donald Tusk skal ha bedt May legge frem et forslag hun kan «bevise» vil få flertall.

– Vi vil at Storbritannia skal vise kortene først denne gangen, skal Tusk ha sagt.

