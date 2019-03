Utenriksministerens oppsigelse kom som en overraskelse på alle. Nå vet vi hvorfor han sa opp.

Den iranske utenriksministeren ble nemlig ikke informert om besøket fra Syrias president Bashar al-Assad. Det opplyser utenriksministerens talsmann Bahram Qassemi til ISNA, De iranske studentenes nyhetsbyrå.

Irans president Hassan Rouhani har nektet å godta Zarifs oppsigelse. Zarif anses som en moderat alliert av presidenten. De har begge vært under press fra mer konservative krefter i Iran. Zarif har blant annet blitt kritisert for å ha forhandlet frem atomavtalen i 2015.

Iran godtok i avtalen strengere kontroll med landets atomprogram mot at sanksjonene mot landet skulle fjernes. Hele avtalen er under press etter at president Donald Trump trakk USA fra avtalen.

AP/NTB scanpix

Fikk ikke vite om presidentbesøk for besøket var over

– Utenriksdepartementet hadde ikke noe informasjon på noe nivå om besøket og denne mangelen på informasjon ble opprettholdt til slutten av besøket, sier talsmannen Nahram Qassemi ifølge ISNA.

– En av grunnene til Dr. Zarifs avskjed var denne formen for mangel på informasjon overfor utenriksdepartementet. Og som det er blitt sagt tidligere, så var ikke oppsigelsen til den ærede ministeren en privat- eller individuell art. Målet var å få utenriksdepartementet og det diplomatiske systemet tilbake dit det hører hjemme.

AP/NTB scanpix

Revolusjonsgardens fremste mann var til stede

Syrias president Bashar al-Assad møtte ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste leder, mens han var i Iran. En annen som var til stede, var Qasem Soleimani, lederen for Qudsstyrken, som er ansvarlig for militære operasjoner utenfor Irans grenser, skriver Reuters.

Soleimani sa i forrige uke at Zarif hadde hovedansvaret for utenrikspolitikk og at han støttes av Khamenei.

Militser som rekrutteres, styres og finansieres av Iran, spiller en nøkkelrolle i krigen i Syria. Uten flystøtte fra Russland og de iranstøttede militsenes innsats på bakken, ville ikke Assad ha klart å ta tilbake kontrollen over store deler av Syria. Qudsstyrken tilhører Revolusjonsgarden, som på mange måter fungerer som en stat i staten i Iran. Når Iran gjør militære fremstøt utenfor landets grenser, er det ofte Revolusjonsgarden og Qudsstyrken som står bak.

Utenriksminister Javad Zarif var tilbake på jobb to dager etter oppsigelsen, meldte statlig Irans TV, ifølge CNN.