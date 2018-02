Da vulkanen ble aktiv igjen i 2010, hadde den sovet i fire århundrer. Siden har vulkanen med ujevne mellomrom spydd ut aske og lave.

Mandag denne uken startet et nytt utbrudd. Denne gangen forsvant en stor bit av toppen på vulkanen, som før- og etterbildet under viser:

Bildet over viser Sinabung-fjellet før det siste utbruddet. Bildet under viser at en stor bit av fjellet er helt borte.

Biten, kjent som «lavakuppelen», hadde et volum på minst 1,6 millioner kubikkmeter, opplyser vulkanolog Devy Kamil Syahbana til nyhetsbyrået AP.

En varm askesky steg opp fra vulkanen, og den spredte seg så langt bort som 4,9 kilometer fra krateret.

Selve asken spredte seg så langt at den til og med nådde byen Lhokseumawe, over 260 kilometers nordvest for vulkanen.

Ingen mennesker ble skadet i det seneste utbruddet. Videoer viste vettskremte skolebarn som flyktet fra skolen sin like utenfor den evakuerte sonen rundt vulkanen.

Etter at faren var over, kunne elever finne frem kostebrett, sopelimer og skraper for å fjerne asken som dekket området.

Vulkanen er en av 129 aktive vulkaner i Indonesia. Den ligger langs den såkalte «Ring of fire» – et belte av seismisk aktivitet som strekker seg rundt Stillehavet.

Askeskyen mandag og tirsdag dekket blant annet himmelen over byen Brastagi i Karo nord på Sumatra.

I mai 2016 kostet et annet utbrudd fra Sinabung-fjellet seks personer livet. Alle ofrene drev med gårdsarbeid innenfor den «røde sonen», et område på fire kilometer rundt vulkanen som myndighetene i utgangspunktet har avstengt av hensyn til sikkerheten.

Under et utbrudd i starten av 2014 ble 16 mennesker ble drept, mens titusener måtte midlertidig flyttes.

