Ny NASA-satellitt skal jakte på nye planeter

Satellitten med navnet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) skal sitte på en Falcon 9-rakett fra selskapet SpaceX. Raketten skal etter planen skytes opp sent mandag kveld og har kostet over 2,6 milliarder kroner.

Hovedmålet de neste to årene er å skanne mer enn 200.000 av de lyseste stjernene etter tegn på planeter som sirkler rundt dem.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen forventer at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplaneter, altså planeter i bane rundt andre stjerner enn solen. Inkludert i dem forutser NASA at over 50 av dem vil være på størrelse med Jorden.

Har funnet tusenvis av planeter

Elisa Quintana, forsker ved NASA, sier at de også håper å finne «planeter som kretser stjerner vi kan se med det blotte øyet».

– Så i de neste årene kan vi til og med gå ut og peke på en stjerne og vite at den har en planet. Dette er fremtiden, sa Quintana søndag.

Leder av astrofysikkdivisjonen i NASA, Paul Hertz, sier at for to tiår siden var ideen om å finne beboelige planeter – eller planeter i det hele tatt – bare fantasi.

– Folk har alltid lurt på om vi er alene i universet. For 25 år siden var de eneste planene vi visste om, de åtte i vårt eget solsystem. Men siden har vi funnet tusenvis av planeter som kretser andre stjerner, og vi tror at alle stjernene i vår galakse må ha sin egen familie av planeter, sa Hertz.