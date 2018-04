Internasjonale inspektører skal ha blitt beskutt i Syria

Det melder flere internasjonale nyhetsbyråer nå i ettermiddag.

Sikkerhetsteamet som skulle klarere stedet for ekspertene til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ble tvunget til å returnere fra Douma da de ble beskutt, opplyser OPCW-direktør Ahmet Üzümcü.

Nyhetsbyrået viser til ikke navngitte kilder. Skytingen skal ha blitt registrert tirsdag like ved stedet der det angivelig skjedde et kjemisk angrep for halvannen uke siden.O

PCW-inspektørene er i Syria for å granske meldingene om det påståtte kjemiske angrepet i Douma.

Det er nå elleve dager siden opprørskilder og hjelpearbeidere inne i byen meldte at over 40 mennesker mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass.

Det var lenge i tvil om inspektørene ville klare å reise inn i byen, opplyste en ikke navngitt FN-kilde til nyhetsbyrået Reuters onsdag formiddag. Inspektørene ankom Damaskus lørdag, men reisen inn til den tidligere opprørsbastionen noen kilometer unna er blitt forsinket flere ganger.

Syriske og russiske myndigheter har forklart forsinkelsen med at inspektørene mangler en sikkerhetstillatelse fra FN. OPCW, som ikke er en del av FN, har svart at alle de nødvendige tillatelser er på plass.

Et sikkerhetsteam har siden reist inn i Douma. Det var på plass i byen tirsdag, ifølge både FN-kilder og syriske myndigheter.

Mandag meldte Russlands ambassade i Nederland at inspektørene ville ankomme Douma onsdag. Syriske tjenestemenn har opplyst at FNs sikkerhetsteam har undersøkt at veien inn til byen er trygg.

OPCW-inspektørene ankom Damaskus lørdag. Byen ligger om lag 14 kilometer fra Damaskus.

Syriske myndigheter har også begrunnet forsinkelsen med rakettangrepet som USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte mot syriske mål natt til lørdag.

Russland har tidligere sendt sine egne eksperter inn i den tidligere opprørsbastionen og gitt beskjed om at det ikke er funnet spor etter et kjemisk angrep.

Russiske myndigheter sier imidlertid at de støtter en uavhengig OPCW-undersøkelse fullt ut.