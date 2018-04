Gaza-myndigheter: Tre drept og flere hundre såret av israelske skudd

Hundrevis av demonstranter samlet seg til protester fredag i en teltleir øst for Gaza by, mens andre har samlet seg langs grensegjerdet lenger sør på Gazastripen.

Helsemyndighetene opplyser at over 200 personer er blitt såret under den femte fredagen på rad med store demonstrasjoner på Gazastripen, nær grensen mot Israel.

Tre menn skal ha blitt skutt og drept av israelske soldater øst for Gaza by.

Adel Hana / AP / NTB scanpix

– Avverget infiltrering

Den israelske hæren har så langt ikke kommentert opplysningene om sårede og drepte, men uttaler at israelske soldater har «avverget et forsøk på infiltrasjon» fra palestinske demonstranter fredag.

I uttalelsen sier den israelske hæren at «hundrevis av opprørere» prøvde nærmet seg grensegjerdet, mens de kastet granater, eksplosiver, brannbomber og steiner for å forsøke å sette fyr på det.

Videre heter det at israelske soldater åpnet ild «i tråd med engasjementsreglene», og hindret folkemengden i å trenge seg inn i Israel.

– Overdreven maktbruk

Siden de omfattende protestene begynte 30. mars, har nærmere 40 palestinere blitt skutt og drept av israelske soldater. Blant dem er en 14 år gammel gutt og tre andre mindreårige, ifølge helsepersonell på Gazastripen. Over 1.500 oppgis å ha blitt såret av skudd.

FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein rettet fredag kraftig kritikk mot Israels bruk av skarp ammunisjon mot ubevæpnede demonstranter, mange av dem mindreårige.

– At liv har gått tapt, er sterkt beklagelig. Det overveldende antallet som er såret av skarp ammunisjon, bekrefter bare inntrykket av at det er brukt overdreven makt mot demonstrantene. Ikke bare én eller to ganger, men gjentatte ganger, sier Zeid.

Khalil Hamra / AP / NTB scanpix

Stein og brannbomber

Mange demonstranter befinner seg i fem protestleire som er etablert flere hundre meter fra grensegjerdet mot Israel.

Selv om protestene i utgangspunktet skal være fredelige, har noen av demonstrantene satt fyr på bildekk og kastet brannbomber. Israelske styrker, blant dem skarpskyttere, har svart med tåregass, gummikledde stålkuler og skarp ammunisjon.

Den israelske hæren har forklart at soldatene skyter i selvforsvar eller for å stanse demonstranter som forsøker å komme seg gjennom grensegjerdet.

Men Zeid mener det er vanskelig å se at demonstranter som kaster stein eller brannbomber fra lang avstand kan utgjøre en livsfarlig trussel mot godt beskyttede sikkerhetsstyrker.

Lite område

Protestene blir arrangert at den islamistiske Hamas-bevegelsen, som styrer Gazastripen. Men mange palestinere sier de demonstrerer av ren fortvilelse som følge av den svært vanskelige humanitære situasjonen i området.

Området er på størrelse med Hamar kommune og har nærmere 2 millioner innbyggere. Blokaden av området har vart siden 2007, og bygninger og infrastruktur har fått store skader i to israelske militæroperasjoner.

Meningen er at protestene skal fortsette hver fredag frem til 15. mai, 70-årsdagen for etableringen av staten Israel. Opprettelsen av Israel førte til at hundretusener av palestinere ble drevet på flukt eller så seg nødt til å forlate den nye staten.

Israel beskylder Hamas for å utnytte sivile palestinere for å få verdens oppmerksomhet.