Selvmordsangrep drepte fire i Somalia

Selvmordsangrepet skjedde lørdag i en militærleir i den somaliske byen Galkayo.

Ekstremistgruppen al-Shabaab som har tilknytning til islamistorganisasjonen Al-Qaida, har påtatt seg ansvaret for angrepet, skriver Reuters.

Foruten angriperen ble fire offiserer drept. Det opplyste byens ordfører, Hirsi Yusuf Barre, til Reuters.

Ifølge en politimann kan angrepet ha tatt livet av enda flere personer.

Al-Shabaabs talsperson, Abdiasis Abu Musab, uttaler at fem personer ble drept i angrepet.

Den somaliske ekstremistgruppen kjemper for å velte Somalias regjering. Etter at gruppen trakk seg ut av hovedstaden Mogadishu in 2011, har den mistet kontrollen over landets fleste byer. Men al-Shabaab holder stand i regioner utenfor hovedstaden.