Varsler tiltale mot Netanyahu i korrupsjonssaker 40 dager før han ber om gjenvalg

Riksadvokat Avichai Mandelblit bekrefter torsdag ettermiddag at han vil ta ut tiltale mot den sittende statsministeren, melder blant andre BBC.

Det er ventet at Netanyahu vil uttale seg om avgjørelsen torsdag kveld.

Politiet har i lang tid etterforsket Benjamin Netanyahu.

Det var ventet at han ville bli tiltalt for bestikkelser i ett tilfelle og for «brudd på tilliten» i to andre.

Påstand om positiv omtale som gjenytelse

Sakene som er blitt etterforsket handler om at Netanyahu skal ha gitt fordeler til økonomiske velgjørere. Blant annet mener politiet at teleselskapet Bezeq fikk fordeler mot at et nettsted med forbindelser til teleselskapet ga positiv omtale av statsministeren.

En av de andre sakene gjelder anklager om at statsministeren har mottatt gaver i bytte mot gjenytelser.

Netanyahu er ikke den første israelske toppolitikeren som blir tiltalt for korrupsjon. Men ifølge The Times of Israel blir han den første sittende statsministeren.

Fakta: Etterforskningen av Netanyahu Benjamin Netanyahu har vært statsminister i Israel fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 til nå. Sak 4000: Politiet hevder Bezeq Telecom Israel fikk fordeler mot at et nettsted de eier, Walla, ga positiv omtale til statsministeren og kona Sara. Sak 2000: Netanyahu skal ha forhandlet frem en avtale som sikret ham positiv omtale i storavisen Yedioth Ahronoth. Sak 1000: Politiet hevder Arnon Milchan, en israelsk Hollywood-produsent, og den australske forretningsmannen James Packer ga gaver for 1,7 millioner kroner til Netanyahu og hans familie. Det var blant annet champagne, sigarer og smykker.

Kan bli lengstsittende statsminister

Det skjer på et delikat tidspunkt. 9. april er det valg i Israel og Netanyahu prøver å bli gjenvalgt. Hvis han lykkes med det, vil han til sommeren bli den lengstsittende israelske statsministeren.

Han avviser alle anklager og har sagt at ikke ville gå av selv om han ble tiltalt. Men ifølge Reuters kan koalisjonspartnere komme til å presse ham ut av regjeringskontorene.

Netanyahu har anledning til å kreve en høring hvor han bestrider tiltalen. Tiltalen blir ikke offisielt tatt ut før etter høringen, som trolig holdes etter valget 9. april, ifølge Reuters.

En slik høring kan ta et år, og det er ingen pålegg om å tre til side mens den foregår.

Det er knyttet usikkerhet til om klare å vinne valget nok en gang. En ny koalisjon kalt Blå og hvit, etter fargene i det israelske flagget, kan få flere seter i nasjonalforsamlingen Knesset enn Netanyahus Likud-parti, ifølge ferske meningsmålinger. Personlig scorer han likevel bedre enn rivalene.