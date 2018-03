Selskapet søker om å bli notert direkte på New York Stock Exchange (NYSE), og håper på å skaffe totalt 8 milliarder kroner gjennom børsnoteringen, heter det i en pressemelding fra Spotify.

For å tiltrekke seg investorer viser Spotify til at de har 159 millioner månedlige brukere, derav 71 millioner betalende abonnenter. Det er dobbelt så mye som rivalen Apple Music. Spotify viser også til at de har omsetningen økte med 38 prosent til 37 milliarder kroner i 2017.

Under listen over potensielle risikofaktorer erkjenner de at underskuddet i samme periode økte til 11,5 milliarder kroner.

–Vi har hatt betydelige driftsunderskudd i fortiden, og det kan være at vi ikke greier å tjene nok til å gå med overskudd, eller til å skaffe en stabilt positiv kontantstrøm, skriver selskapet.

At selskapet noteres direkte på NYSE innebærer at eierne tilbyr eksisterende aksjer i noteringen, istedenfor at selskapet gjør en nyemisjon. Det betyr at kursen ikke bestemmes på forhånd, men av handlene som skjer på selve noteringsdagen.