Trump får militærparade som ønsket

I et notat fra Pentagon offentliggjort fredag heter det at kun kjøretøy med hjul vil ta del i paraden, for å unngå skade på veiene.

Men paraden vil avsluttes med en «omfattende luftkomponent» som betyr at det vil være mange fly i luften.

Notatet fra forsvarsminister Jim Mattis kontor er ment å fungere som retningslinjer for arrangørene av paraden som skal finne sted på Veterandagen 11. november.

Trump lekte med tanken om en militærparade i Washington allerede før han ble innsatt som president.

Han la heller ikke skjul på sin begeistring for den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées i Paris, da han besøkte sin franske kollega Emmanuel Macron i juni.

Normalt sett holder USA militærparader når de skal markere slutten på en konflikt, for eksempel da president George H.W. Bush holdt en seiersparade i Washington for å feire slutten på Golfkrigen i 1991.