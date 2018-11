Så langt er 31 personer bekreftet omkommet i skog- og gressbrannene i California etter at seks nye personer ble bekreftet døde i natt norsk tid, opplyser amerikanske myndigheter.

Fem av de omkomne ble funnet døde i boliger, og den sjette ble funnet i en utbrent bil, opplyser sheriffen. Det er ventet at antallet omkomne vil fortsette å stige.

228 personer er ikke gjort rede for.

Den mest ødeleggende brannen i delstatens historie

Den såkalte Camp Fire i det nordlige California er nå den mest ødeleggende skogbrannen i Californias historie.

29 personer er drept på tre dager

Mer enn 100 personer er savnet

Området som er ødelagt, er like stort som 44.000 fotballbaner.

Minst 7000 bygninger og andre konstruksjoner er ødelagt i og rundt den nedbrente byen Paradise

Også i Griffith Park-brannen i 1933 mistet 29 personer livet. Det gjør Camp Fire til én av de to dødeligste skogbrannene i delstatens historie.

– Dette er det verste tenkelige som kunne skje. Dette er en situasjon vi har fryktet i lang tid, sier sheriffen i Butte County, Kory L. Honea, til The Washington Post.

I tillegg er to personer funnet døde nær Malibu sør i delstaten, noe som gjør at totalt 31 personer er bekreftet omkommet.

For Camp Fire er bare én av minst 15 aktive skogbranner i California søndag kveld norsk tid, ifølge The Guardian.

SE VIDEO: Her kjører hun gjennom flammehavet. Der kommer hun med en desperat bønn.

Noah Berger / AP / NTB scanpix

250.000 evakuert sør i California

Sør i California herjer brannen som blir kalt Woolsey Fire, nær Malibu, og vokser i høyt tempo. Der har minst 250.000 mennesker evakuert hjemmene sine siden brannen startet torsdag. 33.500 hektar er svidd av og minst 150 hus ødelagt.

Brannmannskapene sliter i bratt terreng som er vanskelig å komme til i, samt at ressursene ikke strekker til. De blir prioritert i den enda mer kritiske brannen, Camp Fire, nord i California.

Også en annen brann som har herjet mye de siste dagene, Hill Fire, er i samme område, men den er det nå snart kontroll på, ifølge Los Angeles Times.

ERIC THAYER / Reuters / NTB scanpix

Frykter kraftig vind de neste dagene

Brannmannskapene er nå bekymret for forverrende vær de neste dagene. Scott Jalbert, enhetssjef for avdelingen i San Luis Obispo, sier at været trolig blir dårligere med sterk, tørr vind som kan skape nye branner.

– Vi er veldig bekymret for dette. Vi må sørge for at alle innbyggere er årvåkne og ikke gjør noe som kan starte nye branner, sier Jalbert, ifølge The Guardian.

Mer enn 8000 brannmenn er nå i sving.

STEPHEN LAM / Reuters

Takknemlig for samarbeid

California-senator Henry Stern vokste opp i Malibu-området.

– Jeg tror ikke det er mulig å kvantifisere tragedien og forferdelsen vi alle føler for familiene som har mistet hjemmene sine, sier Stern.

Han peker på det sterke samarbeidet på tvers av territorier og politiske skillelinjer.

– Mellom kommuner, byer, stater, myndigheter og våre føderale ressurser samarbeides det. Det er en fantastisk fremvisning av styrke og samarbeid. Vi er utrolig takknemlige, sier Stern.

Reed Saxon / AP

Leter etter overlevende

Robert Edwards var en av dem som lette etter sine kjære i den ødelagte småbyen Paradise lørdag. Han kjørte hele natten fra Seattle for å lete etter sin 77 år gamle mor Barbara Allen, som han ikke hadde hørt noe fra siden torsdag.

På en samling blant hundrevis av beboere lørdag fortalte han at han og familiemedlemmene hadde sjekket alle tilfluktsstedene i byen, men uten hell.

– Jeg vil bare at hun skal ringe, sa han, ifølge The Guardian.

– Jeg har sett henne, ropte en tilhører til stor applaus.

Den britiske avisen var med Edwards da han fikk vite hvor moren var. Han hoppet ut av bilen samtidig som han tok nøkkelen ut av tenningen, skriver de.

Etter to dager kunne han endelig klemme sin mor igjen.

– Jeg hadde ikke telefon. Jeg hadde ingen måte å få tak i deg på, sa moren gråtende.