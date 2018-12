I talen malte han et varmt bilde av George H.W. Bush, som døde fredag, 94 år gammel. Han avsluttet med at det fantes trøst i at faren i døden kan gjenforenes med sin datter Robin og kona Barbara Bush.

– Han var en stor og edel mann. Den beste faren en sønn eller datter kunne ha. I sorgen er det en trøst å vite at pappa igjen klemmer Robin, og holder mors hånd igjen, avsluttet en gråtkvalt Bush, etter en tale som inneholdt mange humoristiske historier. Flere ganger brøt forsamlingen i Den nasjonale katedralen i Washington ut i latter.

Andrew Harnik / Pool via REUTERS / NTB Scanpix

Bush trakk også frem hvordan hans far hadde en evne til å se det beste i alle mennesker.

– Horisontene han så var lyse og håpefulle. Han var en optimistisk mann. Han satte karakter over meritt. Han var ingen kyniker. Han så etter det gode i alle mennesker – og han fant det, sa Bush.

Bush junior sa i talen at hans fars presidentperiode vil sees tilbake på som vellykket.

– Han viste meg hva det vil si å være en president som tjener med integritet, leder med mot og agerer med kjærlighet i sitt hjerte for innbyggerne i vårt land. Når historiebøkene blir skrevet, vil de si at George H.W. Bush var en stor president.

Bush fortalte at han ringte sin døende far da han fikk høre at han kun hadde minutter igjen å leve. Han fikk vite at faren kunne høre ham, men at han ikke hadde sagt noe hele dagen.

Den yngste president Bush sa til sin far at han hadde vært en «fantastisk far» og at han var glad i ham. Bush senior svarte da med å si at han var glad i ham også.

Bush ga noe til Michelle Obama

George W. Bush og tidligere førstedame Michelle Obama skal ha et spesielt godt forhold. Amerikanske medier har skrevet om at Bush ga fru Obama en pastill under begravelsen til senator John McCain.

Da Bush kom til katedralen onsdag, hilste han på president Trump, førstedamen og de tidligere presidentene og førstedamene, men det var Michelle Obama som fikk noe av ham.

TV-bildene viser at Bush på sin vei inn i kirken hentet noe opp fra lommen og tok dette over i sin høyre hånd før han hilste på Obama.

Michelle Obama kvitterte med et hjertelig smil.

En annen liten hendelse under minnegudstjenesten som ble mye kommentert i mediene og i sosiale medier, var det som skjedde da president Donald Trump kom inn.

Trump hilste på sin forgjenger, Barack Obama, og tidligere førstedame Michelle Obama. De to andre presidentene, Bill Clinton og Jimmy Carter og deres koner, som satt lenger inn på samme benk, hilste han ikke på.

Tidligere førstedame Hillary Clinton, som tapte for Trump under presidentvalget i 2016, kikket ikke bort på Trump én eneste gang, noterte kommentatorene seg.

Carolyn Kaster / AP / NTB SCANPIX

Flere politiske figurer med tilknytning til president Bush talte under minnegudstjenesten, blant dem Brian Mulroney, som var Canadas statsminister under Bushs periode, og som var nær venn med presidenten.

Bisettes torsdag

Bush skal torsdag bisettes fra universitetsbiblioteket i Texas som er oppkalt etter ham, og stedes til hvile på Bush-familiens gravsted. Der ligger også hans kone Barbara, som døde i april, begravd, samt datteren Robin som døde tre år gammel.

Til stede i Washington var også Storbritannias prins Charles, Tysklands regjeringssjef Angela Merkel, Jordans kong Abdullah og dronning Rania, Polens tidligere president Lech Walesa og mange flere.

I Kosovo erklærte myndighetene onsdag nasjonal sørgedag til minne om Bush. Sørgedagen ble blant annet markert med tegning av det amerikanske flagget på en barneskole, og det ble flagget fra halv stang i landet.

Bush blir regnet som en viktig tidlig alliert med de etniske albanerne i den tidligere serbiske provinsen.