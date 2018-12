Dette bildet viser hvor skuffet Putin ble da Trump viste ham ryggen

Det skuffede ansiktsuttrykket til president Vladimir Putin da Donald Trump gikk forbi under G20-møtet i Buenos Aires i helgen, sier mye om de russiske reaksjonene.

«Dette er årets blikk», oppsummerte en av Russlands største aviser Moskovskij Komsomolets.

Konflikten i Kertsjstredet ved Krim, hvor russiske kystvaktfartøy skjøt mot ukrainske fartøy, angrep og arresterte 24 ukrainske sjømenn, har fått mye større konsekvenser enn det Kreml hadde trodd.

Fakta: Krigen i Ukraina Ukraina-konflikten har siden 2014 kostet over 10.000 menneskeliv. Konflikten ble trappet opp søndag 24. november da russiske kystvaktskip beskjøt og bordet tre ukrainske marinefartøy ved Kertsjstredet mellom Azovhavet og Svartehavet.

Dette kostet sjøslaget ved Krim

1. Avlyst toppmøte. På forhånd var presidentene enige om å diskutere tiltak mot et nytt atomvåpenkappløp og Syria.

Den alvorligste konsekvensen er at hele toppmøtet ble avlyst, mener både russiske og vestlige kommentatorer.

Trump begrunnet avlysningen med at Russland nektet å frigi de 24 ukrainske sjømennene og de tre militærfartøyene etter sjøslaget i forrige uke.

2. Militær unntakstilstand. I ti regioner i Ukraina er det innført militær unntakstilstand frem til 26. desember. Den ukrainske hæren med 250.000 soldater ble satt i høyeste beredskap.

3. Ukraina blokkerer grensen. Fredag stengte Ukraina grensen til landet for russiske menn mellom 16 og 60 år. Det berørte tusenvis av russere, som har ønsket å reise til Ukraina.

4. Økonomiske kostnader. Både i Russland og Ukraina har opptrappingen av konflikten ført til nedgang på børsene og fallende valutakurs.

5. Nye sanksjoner? Amerikanerne har tatt til orde for nye sanksjoner mot Russland samt skrinlegging av gassrørledningen North Stream 2.

De 21 ukrainske sjømennene er overført til Lefortovo-fengselet i Moskva, hvor også spionanklagede Frode Berg sitter fengslet.

Tok beslutningen på flyet

Trump bestemte seg for å avlyse Buenos Aires-møtet etter å ha fått en briefing på flyet på vei til Buenos Aires.

Beslutningen ble tatt få timer etter at presset mot Trump økte på hjemmebane som følge av at Mueller-etterforskningen gikk over i en helt ny fase.

Like etter tvitret Trump at «siden skipene og sjømennene ikke er blitt returnert fra Ukraina til Russland, har jeg besluttet at det er best for alle parter å avlyse et tidligere planlagt møte i Argentina med Putin».

Det forrige planlagte toppmøtet mellom Trump og Putin – i Paris – ble også avlyst.

Den gang var begrunnelsen at Frankrikes president Emmanuel Macron fryktet at Trump og Putin ville ta oppmerksomheten bort fra hans første verdenskrig-markering i Paris.

Frykt for nytt atomvåpenkappløp

Det viktigste temaet for helgens toppmøte var faren for et nytt atomvåpenkappløp.

Putin har raslet med Russlands atomvåpenarsenal ved en rekke anledninger i år. Trump på sin side har sagt at USA vil trekke seg fra INF-avtalen.

– Uheldigvis ble det ikke noe møte, noe vi burde hatt for lengst, sa en skuffet Putin.

Kreml har brukt tidligere toppmøter internt i Russland som bevis på at Putin har gjenreist landet som stormakt.

Bildene fra Buenos Aires fikk Putin til å fremstå liten, også i russernes øyne.

– Var det verdt dette?

Helgens avlysning har ført til at hverken Moskva eller Washington har noen nye planer om toppmøte.

– Jeg vil ikke engang gjette, svarte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mandag på spørsmål om hva som skjer videre.

En gjennomgang av bilder, videoer og kart i regi av gravegruppen Bellingcat viser at de ukrainske militærfartøyene ikke bare var innenfor territorialgrensen til Krim, men også kom over på russisk side av Kertsjstredet i løpet av det 12–14 timer lange «sjøslaget» søndag 25. november.

Materialet fra både ukrainske og russiske kilder viser dessuten at russerne beskjøt og bordet de ukrainske militærfartøyene i internasjonalt farvann, lenge etter at de var på vei vekk fra stredet.

«Alt dette reiser spørsmålet om «sjøslaget» var verdt det», oppsummerer den russiske avisen Republic.

Et annet spørsmål i Moskva er hvem som faktisk tok beslutningen om å skyte ved Krim, og om noen i Kreml faktisk vurderte at dette kunne få store diplomatiske konsekvenser.

