Trump vil ikke høre på opptak fra Khashoggi-drapet: - Det er veldig voldelig

– Det er fordi det er et smertefullt opptak. Det er et grusomt opptak, sier Trump i et intervju med Fox News søndag.

I intervjuet bekrefter han at USA har fått lydopptaket fra tyrkiske myndigheter. Trump sier han kjenner til hva som skjedde på lydopptaket uten at han trenger å høre det.

– Det er veldig voldelig. Veldig ondskapsfullt og forferdelig, sier den amerikanske presidenten.

Mener levningene kan ha blitt oppløst i syre

Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han arbeidet blant annet som kommentator for Washington Post og var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Liket av Khashoggi er ennå ikke funnet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans talsmann Yasin Aktay sa 2. november at det er grunn til å anta at Khashoggi ble oppløst i syre etter å ha blitt drept og partert, for å skjule alle spor.

AP / NTB scanpix.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar skal på sin side ha gitt uttrykk for at det parterte liket til journalisten kan ha blitt fraktet ut av Tyrkia i gjerningspersonenes bagasje.

– En mulighet er at Khashoggis drapsmenn forlot Tyrkia tre eller fire timer etter at de begikk drapet. De kan ha tatt Khashoggis parterte lik med seg i bagasjen uten problemer på grunn av deres diplomatiske immunitet, sier Akar.

En amerikansk tjenestemann har uttalt til Washington Post og nyhetsbyrået AP at den amerikanske etterretningstjenesten CIA har konkludert med at drapet ble bestilt av den saudiarabiske kronprinsen.

Dette er så langt ikke bekreftet av åpne kilder, og det amerikanske utenriksdepartementet har avvist at USA har kommet til en endelig konklusjon rundt hvem som sto bak drapet.

Handout

Mange motstridende forklaringer

Saudi-Arabia har gitt flere motstridende forklaringer om Khashoggis forsvinning, før de til slutt sa at Khashoggi ble drept etter at «forhandlinger» om å få ham til å dra tilbake til Saudi-Arabia hadde mislyktes.

Landets myndigheter har avvist at kronprins bin Salman var involvert i drapet. Saudisk påtalemyndighet har isteden siktet elleve andre saudiarabere for drapet, og uttalt at drapet ble beordret av en agent.

Tyrkiske myndigheter har sagt at en gruppe på 15 individer, inkludert et «ryddeteam» på to mann, var involvert i drapet. De har også bedt om en etterforskning av hvorvidt Khashoggis levninger ble oppløst i syre.

Saudi-Arabias påtaleansvarlige, Shalaan al-Shalaan, sa torsdag at Khashoggis lik ble partert, fjernet fra konsulatet og deretter gitt videre til en uidentifisert «lokal samarbeidspartner».