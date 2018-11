– Plutselig omtales en bevegelse som handlet om ofre for seksuell vold som et hevngjerrig plott mot menn, sa Tarana Burke (45) på et TEDWomen -foredrag i Palm Springs i USA.

Opphavskvinnen bak #metoo-bevegelsen mener at hun ikke kjenner igjen kampanjen mot seksuell vold som hun startet i 2006, skriver BBC.

Hun mener media har fremstilt bevegelsen som en heksejakt og oppmuntrer til «krig mellom kjønnene».

Fakta: Tarana Burke Amerikansk aktivist fra The Bronx i New York som fant opp begrepet #metoo i 2006. Burke brukte begrepet «Me too» for å rette oppmerksomhet mot omfanget av seksuelt misbruk og trakassering i samfunnet. I 2017 ble begrepet til en hashtag som spredte seg etter anklagene mot Harvey Weinstein. Burke var en av aktivistene som magasinet Time kalte «The Silence Breakers» og kåret til Person of the Year 2017. Burke jobber som Senior Director i organisasjonen Girls for Gender Equity i Brooklyn.

Krangel i bevegelsen

I året som har gått siden #metoo-bevegelsen eksploderte har det vært konflikter mellom flere av de mest profilerte personene i bevegelsen og personene bak kvinnemarsjen som ble organisert da Donald Trump ble innsatt som USAs president. Trump har flere ganger kritisert #metoo-bevegelsen og uttalt at menn er under angrep fra kvinner som anklager dem for seksuelle overgrep.

– Ofre blir hørt, men så bakvasket, sa Burke, som mener vi nå må tilbake til hashtaggens opprinnelige mening.

Gikk viralt etter 11 år

I 2006 skriblet Tarana Burke ordene «MeToo» på et papir, og startet sin egen aksjon mot den seksuelle volden hun så rundt seg.

11 år senere gikk begrepet viralt, etter anklagene mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein i The New York Times i oktober 2017 og skuespiller Alyssa Milanos tweet kort tid etter.

A-magasinet møtte Rose McGowan, skuespilleren som var den første som omtalte offentlig det hun mener var en voldtekt begått av Weinstein.

Føler at alt går i motsatt retning

Burke mener amerikanske politikere vrir seg unna.

– Bevegelsen har vært kalt en vendepunkt, men noen dager våkner jeg og føler at alt går i motsatt retning, sa Burke.

Burke fremhever utnevnelsen av Brett Kavanaugh som dommer i amerikansk høyesterett til tross for anklager om seksuell trakassering og at Donald Trump ble valgt til tross for anklager om overgrep og «Grab them by the pussy-»-videoen fra 2005.

Selvmord

#metoo-bevegelsen har også fremprovosert krangler om bevegelsens mål, strategier og falske anklager. I kjølvannet er det også kommet selvmord: Avisen Svenska Dagbladet fikk skarp kritikk etter at en overgrepsanklaget teatersjef først gikk av, og deretter tok sitt eget liv, etter at avisen publiserte overgrepsanklager mot ham.

I USA tok også en filmprodusent sitt eget liv etter kritikk om å ikke ha reagert sterkt nok da Rose McGowan skal ha fortalt henne om det hun mente var en voldtekt begått av Harvey Weinstein.

Ett år er gått siden #metoo. Også i Norge fikk bevegelsen tusenvis av kvinner fra ulike yrker til å fortelle om seksuelle overgrep og trakassering. Om du skulle ha glemt det de fortalte: Her er de.

Mål: en verden uten seksuell vold

Burke mener medias fokus på «heksejakt» har gjort at #metoo-kampanjen nå ignorerer dem den opprinnelig skulle hjelpe.

– Dette er en bevegelse om en av fire jenter og en av seks gutter som utsettes for seksuelt misbruk, og om rekkevidden av empati, at flere millioner mennesker sammen hevet knyttneven for et år siden for å si «det skjedde meg også». Min visjon for #metoo-bevegelsen er en del av en kollektiv visjon om en verden uten seksuell vold, sa Burke.