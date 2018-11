Kim murrer over militærøvelse. Sør-Korea sender ham 200.000 kilo klementiner.

Nord-Korea skjerper sin kritikk av en marineøvelse i sør, men ellers vrimler det av tiltak og gester i tilnærmingen mellom Sør- og Nord-Korea.

Søndag og mandag fløy flere transportfly fra flyplassen i Jeju i Sør-Korea til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. I lasten: 200.000 tonn klementiner.

Sør-Korea fikk sopp

Klementingaven sies å være en gest etter at nordkoreanerne i september ga sørkoreanerne to tonn av en ettertraktet sopp. Samtidig er Nord-Korea lite glad for at naboene i sør og amerikanerne nå har igangsatt en marineøvelse.

Ahn Young-joon, AP/NTB scanpix

Varmere forhold

Nord-Korea har de siste årene skutt missiler ut i havet og prøvesprengt atombomber i fjell nord i landet. I juni møttes diktator Kim Jong-un og USAs president Donald Trump. Etter møtet håpet verden at Nord-Korea ville droppe sitt atomprogram. Tilnærmingen til USA later imidlertid til å ha bremset opp. Nylig ble et besøk fra USAs utenriksminister Mike Pompeo avlyst. De to koreanske statene ser derimot ut til å få et stadig varmere forhold.

Moon mot Pence

Sør-Koreas president Moon Jae-in vil de neste dagene, ifølge Korea Times, øke den diplomatiske innsatsen overfor andre land i regionen. Moon forsøker å få verdenssamfunnet med på å lette gradvis på sanksjonene mot Nord-Korea etter hvert som landet bygger ned kjernefysiske anlegg.

USAs visepresident Mike Pence, som denne uken skal på de samme møtene som Moon, oppfordrer derimot landene til å opprettholde press og sanksjoner til Nord-Korea er helt atomvåpenfritt.

Fakta: Nord-Korea Kommuniststyrt republikk i Asia med grense mot Sør-Korea, Kina og Russland. Hovedstad: Pyongyang. Leder: Kim Jong-un. Innbyggere: Cirka 25 millioner. Areal: 120 000 km² – litt mer enn en tredjedel av Fastlands-Norge.

Landminer og valper

Mellom de to koreanske landene skjer det en hel del:

De har snakket om å bygge jernbanelinjer over grensen.

I disse dager drøfter de å ruste opp veier over grensen på landets østkyst.

Mandag bekreftet Sør-Koreas forsvarssjef at nordkoreanerne har fjernet 636 landminer ved Panmunjom, en landsby på grensen i den demilitariserte sonen.

I helgen forlot og ødela partene 11 av 22 vaktpoststillinger i det samme området. Før desember skal de bare ha én igjen hver.

I september fikk Moon to hunder av rasen Pungsan av Kim. En hann som heter Songkang og en tispe som heter Gomi. Mandag tvitret han at Gomi hadde fått seks valper.

Sør-Koreas presidentkontor via AP/NTB scanpix

– Gomi må ha kommet til oss drektig. Nå er seks kommet i tillegg til de to som ble gitt i gave. Dette er et tegn på lykke og fremgang. Jeg håper de interkoreanske forbindelsene også blir slik, uttaler Moon.

Kritisk til marineøvelse

Men ikke alt er fryd og gammen. Etter at toppmøtet mellom Kim og Trump var over, overrasket Trump alle – ikke minst sitt eget forsvar – med å avlyse de årvisse store militærøvelsene i Sør-Korea. Nå er sørkoreanerne og amerikanerne imidlertid i gang med noen mindre marineøvelser, og nordkoreanerne liker dette dårlig.

«Seoul og Washington bør stoppe en slik militær handling og forbli konsistent i den pågående avspenningen på halvøya ved å stoppe alle militærøvelser», skriver Rodong Sinmun, Nord-Koreas største avis og talerør for regimet.

Sør-Korea avviser imidlertid en avlysning og mener øvelsen er avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen.

Har hemmelige rakettbaser

Selv om testingen av missiler og kjernefysiske prøvesprengninger har stoppet opp, tyder mye på at Kims regime fortsatt produserer radioaktivt materiale av våpenkvalitet, bygger atomvåpen og utvikler raketter. Det mener amerikansk etterretning, ifølge The New York Times.

En forskergruppe presenterte mandag sine funn, som avdekker 13 hemmelige rakettbaser av et antatt antall på 20. Analytikerne bygger blant annet på kommersielt tilgjengelige satellittbilder og rapporter fra avhoppere.