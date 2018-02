Tre personer drept i antatt ELN-angrep

Mennene ble drept av gjerningsmenn på motorsykler i Tibu nær grensen til Venezuela, opplyser politiet i en uttalelse. Tibu ligger i regionen Norte de Santander, et av de største områdene for dyrking av coca i Colombia. En rekke grupper driver med narkotikasmugling i området.

De mistenkte angrep en politistasjon i området tidligere, men ingen ble skadd.

ELN startet fredssamtaler i Ecuador med Colombias regjering for et år siden, men i januar satte president Juan Manuel Santos samtalene på vent etter en rekke bombeangrep ELN har fått skylden for. Santos har også trappet opp den militære innsatsen mot geriljagruppen.

Santos går av i august, men håper å komme fram til en fredsavtale med ELN, slik han klarte med landets største geriljagruppe FARC. FARC har lagt ned våpnene og skiftet ham og blitt et politisk parti. Santos fikk Nobels fredspris for avtalen, som er det viktigste steget for å få slutt på over et halvt århundre med borgerkrig og politisk vold.

Colombia og Venezuela deler en 2.200 kilometer lang grense. Forholdet mellom landene er spent, og Colombia må ta seg av tusener som flykter fra den økonomiske og humanitære krisen i nabolandet. Ifølge colombianske myndigheter er det rundt 550.000 venezuelanere i landet, men dette kan stige til en million i løpet av de nærmeste månedene.