Nye flyangrep mot Øst-Ghouta

Tønnebomber ble brukt i angrepene, som blant annet rammet småbyen Hammuriyeh, der ti mennesker ble drept, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepene mandag morgen kommer i tillegg til luftangrepene som skal ha krevd minst 34 sivile liv i enklaven utenfor Damaskus søndag.

Dermed er minst 709 sivile ifølge SOHR drept siden det syriske regimet og deres russiske allierte trappet opp sin offensiv mot Øst-Ghouta i februar.

Minst 166 av de drepte var barn, opplyser SOHR.

FNs sikkerhetsråd krevde for over en uke siden en 30 dager lang våpenhvile i Syria. Den er ikke iverksatt, og regimet er i stedet i gang med en omfattende bakkeoffensiv. Bashar al-Assads styrker skal ha gjenerobret over 25 prosent av enklaven og står bare 3 kilometer fra Ghoutas viktigste by Douma, ifølge SOHR.

FN håper likevel å få sendt inn forsyninger med nødhjelp til Øst-Ghouta mandag. Nødhjelpen består av en kolonne med 46 lastebiler fullastet med medisiner, medisinsk utstyr og mat som skal rekke til 27.500 mennesker, opplyste FNs nødhjelpskoordinator (OCHA) søndag.

Det bor rundt 400.000 mennesker i det opprørskontrollerte området, som har vært beleiret av syriske regjeringsstyrker siden 2013.