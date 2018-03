Mandag møter den katolske kirkens leder i Australia i retten i Melbourne. Det markerer starten på flere uker med høringer som skal avgjøre om kardinalen vil bli stilt for retten for «historiske seksuelle overgrep», skriver The New York Times.

Ifølge Sydney Morning Herald dreier det seg om minst én voldtekt.

Pell, som er pave Frans’ øverste økonomiske rådgiver, møtte første gang i retten i fjor sommer. Da erklærte han seg ikke skyldig.

Saken vil ifølge The New York Times teste det australske rettssystemet og Vatikanets arbeid med å holde geistlige ansvarlige etter tiår med seksuelle overgrep.

– Motbydelig

GREGORIO BORGIA / TT / NTB scanpix

Lite er kjent rundt anklagene mot den 76 år gamle kardinalen. Det er kjent at Pell er anklaget for «historiske seksuelle overgrep», men retten i Australia har så langt ikke offentliggjort noen detaljer rundt anklagene.

Pell har tidligere avvist å ha hatt kjennskap til overgrep på 1970- og 80-tallet. De få detaljene som er kommet frem rundt anklagene, viser derimot at kardinalen selv skal ha tatt del i de seksuelle overgrepene. Det har også vært kjent at det i flere år har vært anklager mot 76-åringen, og disse skal i lengre tid ha vært etterforsket.

Det er ikke kjent hvor mange som har anklaget Pell for overgrep eller når det skal ha skjedd. Det er heller ikke klart hvor grove overgrep kardinalen er anklaget for.

Pell er den høyest plasserte personen i den katolske kirke som er blitt anklaget for seksuelle overgrep. Kardinalen har aggressivt avvist anklagene mot ham.

– Bare tanken om seksuelle overgrep er motbydelig, sa han under en pressekonferanse i Roma i fjor.

Korgutter

Det er forventet at høringen vil ta rundt fire uker. Denne vil avgjøre om det er tilstrekkelig med bevis for å stille Pell for retten.

De neste ukene vil en rekke bevis bli lagt frem for retten, deriblant flere vitner mot kardinalen. Australske ABC har rapportert at opp mot 50 vitner skal opp på vitnestolen i løpet av høringene.

Blant vitnene skal det være flere menn som var korgutter da overgrepene skal ha skjedd.

MARK DADSWELL / REUTERS

Kardinalens forsvarer får også mulighet til å utspørre vitnene.

– Vi kommer til å demonstrere at anklagene aldri kan ha skjedd, sier Pells forsvarer Robert Richter.

Det er en underrettsdommer som skal vurdere om bevisene mot Pell er nok til å stille ham for retten. Skulle dommeren finne det slik at bevisene ikke er tilstrekkelige, kan likevel statsadvokaten i Victoria likevel bestemme seg for å stille Pell for retten.

Høringen foregår for det meste bak lukkede dører, men journalister er blitt gitt tillatelse til å være til stede under høringens første dag. Mediene får derimot ikke lov til å være til stede under vitneavhør og andre bevisfremleggelser.

Strenge restriksjoner

Australsk lov hindrer journalister, etter søksmål er sendt inn og før en dom er falt, å rapportere det som kan anses å være skadelig eller forhåndsdømmende for den saksøkte.

Avhengig av hvilke type lovbrudd det er snakk om, kan ikke journalister publisere spesifikke anklager mot en person, tidligere dommer eller tilknytninger til dømte kriminelle. Det er heller ikke lov for mediene å publisere saker som kan anses som urimelige for den saksøkte.

Dette lovverket gjelder for alle australske medier, noe som fører til store forskjeller på saker publisert av australske medier og ikke-australske medier.