Trump gjenåpner FBI-granskning av Kavanaugh-saken etter dramatisk avstemning i Senatets justiskomité

Dette har skjedd:

Det hvite hus bekrefter at Trump vil beordre en ny FBI-etterforskning av Kavanaugh-saken, før den endelige avstemningen finner sted.

Christine Blasey Ford har anklaget Trumps høysterettnominasjon Brett Kavanaugh for et voldtektsforsøk sommeren 1982.

Fredag skulle justiskomiteen stemme over å sende nominasjonen videre til behandling i Senatet.

Senatoren Jeff Flake, som har vært i vippeposisjon, varslet fredag sin støtte, men ble kort tid etter konfrontert av aktivister på direktesendt TV.

Etter lange forhandlinger brøt det ut full forvirring da Flake endte med å stemme for, men med et forbehold om ny granskning.

Republikaneren som har vært i vippeposisjon i justiskomiteen, Jeff Flake, gjorde en dramatisk snuoperasjon før avstemningen fredag kveld: Han ga sin støtte til å sende nominasjonen videre til behandling i Senatet, men ba om en utsettelse av den videre prosessen for å gi FBI tid til å granske saken.

– Jeg vil forsikre meg om at dette blir gjort rett, og at vi har gjort nok for å komme til bunns i denne saken, sa Flake.

Dermed oppsto det full forvirring om hva justiskomiteen egentlig bestemte.

Fakta: Godkjenningen av ny høyesterettsdommer Justiskomiteen har 11 representanter fra Det republikanske partiet og 10 fra Det demokratiske partiet. Fredag skulle komiteen ta stilling til om de sendte nominasjonen av Brett Kavanaugh videre til behandling i Senatet. På forhånd var det knyttet særlig spenning til om den republikanske senatoren Jeff Flake fra Arizona ville støtte å sende saken videre i systemet. Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk sommeren 1982, da de begge gikk på videregående skole. Kavanaugh benekter anklagene.

Vil be om ny granskning

Kavanaughs nominasjon ble til slutt sendt videre til behandling i Senatet, med 11 stemmer mot 10.

Men med sitt forslag antydet Flake at han ikke vil opprettholde sin støtte til nominasjonen der, dersom en nærmere etterforskning ikke finner sted først.

Flakes forslag fikk raskt støtte av den republikanske senatoren Lisa Murkowski.

Republikanerne har 51 seter i Senatet, mot demokratenes 49. Uten Murkowski og Flakes stemme, vil republikanerne dermed ikke ha flertall for å nominere Kavanaugh.

Noen timer senere varslet justiskomiteen at de er blitt enige om å be Det hvite hus om å sette i gang en ny etterforskning.

I en felles uttalelse sier komiteen at granskningen skal være begrenset til «gjeldende, troverdige påstander», og at den må være ferdig innen en uke.

Kort tid etter bekreftet en representant for Det hvite hus til CNN at presidenten vil beordre en etterforskning.

Mark Judge, en ungdomsvenn av Kavanaugh som Blasey Ford sier var tilstede på festen der overgrepet skjedde, sier nå at han vil samarbeide med etterforskerne. Han har tidligere nektet å vitne i Senatets høring.

Ble skjelt ut etter at han flagget sitt ståsted

Opprinnelig startet dagens behandling i justiskomiteen med at Jeff Flake varslet sin støtte til Kavanaughs nominasjon. Han har vært en aktiv kritiker av Donald Trump, og tar ikke gjenvalg i november. Han var på forhånd regnet som usikker, og hadde en vippeposisjon i justiskomiteen. Med hans støtte er det republikansk flertall til støtte for Kavanaugh.

Etter at han signaliserte sin støtte for Kavanaughs nominasjon, ble han stilt til veggs, bokstavelig talt, i en åpen heis og skjelt ut på direkte TV av aktivister som støtter Christine Blasey Fords side av saken.

Da avstemningstidspunktet 19.30 fredag kveld var passert, ble det fortsatt ført samtaler på bakrommet, i forsøk på å stoppe eller forsinke prosessen. Da komiteen igjen ble samlet for avstemning, fikk senator Jeff Flake ordet.

Da fortalte han at han hadde hatt samtaler med demokrater om saken, og tok til orde for en grundigere FBI-etterforskning av anklagene.

– Landet blir revet fra hverandre av dette. Vi er nødt til å forsikre oss om at vi gjør det rette her, sa Flake.

– Ingenting er bevist

Dramaet kommer etter en intens og dramatisk utspørring av Kavanaugh og psykologiprofessor Christine Blasey Ford torsdag. Ford har anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk sommeren 1982, da de begge gikk på videregående skole.

– Anklageren bærer bevisbyrden i dette tilfellet. Vi kan ikke se at denne typen oppførsel fra Kavanaugh er bevist, sa senator Chuck Grassley, komitéleder, under fredagens komitémøte i forkant av avstemningen.

Han mener både Blasey Ford og Kavanaugh fremførte troverdige vitnemål, men fremholdt at de samlede vitnesbyrdene ikke ga noen grunn til å tro at anklagene medfører riktighet.

– Dette går mot alt vi ellers vet om ham, sa komitélederen og påpekte at Kavanaugh både er en elsket ektemann og har vært gjennom seks bakgrunnssjekker fra FBI, uten at slik type oppførsel er blitt avslørt.

Den republikanske senatoren Orrin Hatch kalte det hele et sirkus:

– Og nå er det på tide å få en slutt på dette sirkuset.

Republikaneren Linsey Graham var også blant dem som ga sin helhjertede støtte til Kavanaugh:

– Jeg har aldri hørt et mer overbevisende vitnemål noen gang, sa han om Kavanaughs rasende oppgjør dagen i forveien.

Han mener prosessen i realiteten har handlet om å forsinke utnevnelsen.

– Dette er som «Alice i eventyrland»

De demokratiske senatorene støttet Christine Blasey Fords vitnemål om saken da justiskomiteen behandlet saken. Patrick Leahy, demokratisk senator fra Vermont, sa at det oppleves nesten like surrealistisk som i Alice i eventyrland når Kavanaugh nå fortsetter på veien mot den ledige plassen som ny høyesterettsdommer.

– Denne komiteen er ikke lenger uavhengig. Vi er en forlenget arm for Trumps Det hvite hus. Alt som minner om uavhengighet har forsvunnet. Dette er noe historikerne vil kalle et vendepunkt i amerikansk historie. Vi har en kandidat til Høyesterett som er anklaget for seksuelle overgrep, og denne komiteen har ikke engang sørget for en skikkelig etterforskning, sa Leahy.

Leahy mener komiteens svar på Dr. Blasey Fords vitnemål sender et signal til kvinner om at de i fremtiden bør skyve overgrep under teppet.

Han påpekte at Kavanaugh i utspørringen sa at han ikke kunne huske noe av dette.

– Vi er mange som ønsker oss muligheten til å spørre ham ut om dette, under ed.

Også den amerikanske advokatforeningen meldte seg torsdag kveld blant dem som vil at saken skal utsettes og at FBI skal etterforske anklagene om seksuelle overgrep.

Trump: – Et utrolig øyeblikk

President Trumps kommentar til den dramatiske avstemningen var nøktern.

– Jeg vil la Senatet ta seg av det. Senatorene må gjøre det de mener er riktig.

På spørsmål om høringen i senatet i går, svarte presidenten:

– Det var et utrolig øyeblikk i vårt lands historie, men hun var et veldig troverdig vitne og virker som en veldig bra kvinne.

Påvirker USA i tiår fremover

Utnevnelsen av ny høyesterettsdommer regnes som uhyre viktig for utviklingen av det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover. Med en godkjennelse er flertallet blant de ni dommerne ventet å ta et klart steg til høyre.

Domstolen avgjør hvert år en rekke store og små politiske stridssaker innen for eksempel dødsstraff, våpenlover og rettigheter for homofile.