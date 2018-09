Tvilende senator falt ned på Kavanaughs side: Komité sender trolig saken til Senatet

Justiskomiteen har 11 representanter fra Det republikanske partiet og 10 fra Det demokratiske partiet. Den republikanske senator Jeff Flake sendte fredag ifølge Reuters ut en uttalelse om at han vil støtte kandidaten Brett Kavanaugh. Dermed er det klart at det er flertall for å la hele Senatet stemme over godkjennelsen.

CNN melder at flere demokrater nå har forlatt høringssalen.

Møtet i komiteen startet 15.30 fredag ettermiddag norsk tid. De 21 senatorene i Justiskomiteen debatterer saken, og skal så holde avstemming. Jeff Flake har vært i vippeposisjon i komiteen. Med hans stemme for Kavanaugh, tyder alt på at saken sendes videre til behandling i Senatet.

Nå ligger det an til at selve utnevnelsen blir avgjort tidlig neste uke – trolig mandag eller tirsdag.

- Ingenting er bevist

Avgjørelsen kommer etter en intens og dramatisk utspørring av Kavanaugh og psykologiprofessor Christine Blasey Ford torsdag. Ford har anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk sommeren 1982 da de begge gikk i videregående skole.

– Anklageren bærer bevisbyrden i dette tilfellet. Vi kan ikke se at denne typen oppførsel fra Kavanaugh er bevist, sa blant annet senator Chuck Grassley, komitéleder, under fredagens komitémøte.

Han mener både Blasey Ford og Kavanaugh fremførte troverdige vitnemål, men fremholdt at de samlede vitnesbyrdene ikke ga noen grunn til å tro at anklagene medfører riktighet.

– Dette går mot alt vi ellers vet om ham, sa komitélederen og påpekte at Kavanaugh både er en elsket ektemann og har vært gjennom seks bakgrunnssjekker fra FBI, uten tegn til denne typen oppførsel.

Reuters/NTB scanpix

Påvirker USA i tiår fremover

Saken regnes som uhyre viktig for utviklingen av det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover. Med en godkjennelse er flertallet blant de ni dommerne ventet å ta et klart steg til høyre. Domstolen avgjør hvert år en rekke store og små politiske stridssaker innen for eksempel dødsstraff, våpenlover og rettigheter for homofile.

JIM BOURG / Reuters / NTB Scanpix

Det var på forhånd særlig knyttet spenning til om den republikanske senatoren Jeff Flake fra Arizona ville støtte å sende saken videre i systemet. Flake har vært en aktiv kritiker av president Donald Trump, og han tar ikke gjenvalg i november.

En rekke amerikanske medier meldte rundt 15.30 norsk tid at Flake stemme for å sende saken over til Senatet. Omtrent samtidig dette ble kjent, ble Flake skjelt ut i flere minutter mens han var i en heis, en skyllebøtte som ble sendt direkte på TV.

Den amerikanske advokatforeningen meldte seg torsdag kveld blant dem som vil at saken skal utsettes og at FBI skal etterforske anklagene om seksuelle overgrep.